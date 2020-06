Peinados para verano 2020 efecto "messy"; look en tendencia que ¡roba miradas!

Peinados efecto “messy” que son una tendencia del verano 2020. Foto: blogscdn.thehut.net

El verano 2020 está más cerca que nunca y para que estés preparada para comenzarlo con el pie derecho, debes lucir una melena hermosa, así que te compartimos algunos peinados efecto “messy”, una tendencia que se ha mantenido desde la primavera ya que son increíblemente sexys y por supuesto súper fáciles de hacer, ¿te animas a estrenar nuevo look?

Peinado con trenza “messy” y accesorios

Sal de la rutina y crea un nuevo look para el verano 2020, solo necesitas realizarte la tranza que gustes sin olvidar agregar algunos accesorios que podrán sacarle ese toque extra que necesita un estilo “chic”, recuerda que el efecto “messy” es prioridad y una ventaja si no se te hace fácil trenzar tu cabello, pues la idea es que este peinado no quede perfecto, sino hasta un poco desenfadado.

Algunos de los accesorios que podrás incluir en estos peinados son un pañuelo, cintas de colores, pinzas, pasadores o broches para el pelo, ¡te verás súper femenina!

Peinado con moño suelto y sin liga

Si deseas tener un look elegante, pero al mismo tiempo sexy, el moño efecto “messy” te vendrá como anillo al dedo, para hacerlo solo tienes que cepillar tu cabello, luego peinarlo hacia arriba y torcerlo, luego enrollarlo en sí mismo y luego ajustar con pasadores, o si estás muy de prisa, recuerda que un bolígrafo podría ayudarte, aunque también puedes usar palillos chinos, ¡te verás fantástica.

TE PUEDE INTERESAR: Peinados recogidos para cara redonda ideales para el verano 2020

Peinado: semi recogido

Si te gustan los moños, pero también extrañas ver el largo de tu cabello, lo ideal es que escojas un semi recogido efecto “messy”, para hacerlo solo tienes que recoger las partes laterales de tu melena, y con una liga sujetar el pelo en un chongo, y ¡listo!, podrás tener el cabello suelto y al mismo tiempo la frente despejada, ¿te animas a probarlo?

Recuerda que este peinado “messy” tiene varias versiones, puedes hacerlo poco o muy despeinado, puedes agregar ligas de colores, broches o pinzas que destaquen, y es ideal para arreglarte en segundo si tienes una videollamada imprevista, así que ¡sácale provecho!

Con información de okdiario.com