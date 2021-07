Conoce los pasos para elaborar preciosos peinados para niñas para fiestas, son ideales para alguna celebración especial como ceremonias, primera comunión, graduaciones, etc. son muy fáciles de hacer y tu pequeña lucirá como princesa.

Las fiestas y celebraciones especiales siempre ameritan un peinado especial hecho de forma profesional para que las fotos del recuerdo las niñas reflejen una imagen más positiva de sí mismas y luzcan felices con su outfit y peinado.

Si deseas dedicarle más tiempo para que tu pequeña luzca hermosa en una fiesta, a continuación La Verdad Noticias te comparte los más bonitos peinados para niñas, son fáciles pero al mismo tiempo creativos.

Peinados fáciles para fiestas de niñas

Peinados para niñas con moños bajos

-Peinados para niñas con moños bajos

Paso 1. Divisiones

Una raya al medio hasta la zona superior de la coronilla. Utilizando la técnica del zig zag, realiza tres divisiones más, una que divida el cabello en dos mitades y en cada lado una división más que las divida también en dos. Sujeta cada una con una pinza.

Una vez hecho esto, tendrías que tener cuatro secciones.

Paso 3. Coletas

Ahora pasamos a realizar coletas bajas en cada sección utilizando gomas elásticas. Las coletas de los extremos deben estar un poquitín más altas que las centrales.

Paso 4. Trenzas simples

Siguiente paso, realizar en cada una de las coletas trenzas de 3 cabos. Es importante ensancharlas un poquito y una vez termines ponle laca.

Paso 5. Moños bajos

Para terminar el peinado, tendrás que enrollar cada una de las trenzas en forma de moño y darle forma.

-Peinados para niñas con trenzas mexicanas

Paso 1. Divisiones.La división es muy sencilla ya que tan sólo hay que realizar una raya al medio y sujetar ambos lados con una coleta.

Paso 2. Dos coletas

En este peinado, la altura de las coletas es muy importante ya que si no tiene el cabello muy largo no debes hacer las coletas muy abajo ya que entonces no te llegará la trenza a la parte superior. Por lo tanto, antes de hacer la coleta definitiva verifica este punto.

Paso 3. Trenzas simples

En cada trenza realiza una trenza simple y sujeta con una liga. Ensancha con cuidado las trenzas hasta que el ancho sea el mismo a lo largo de toda la trenza. Y ahora tan sólo queda unirlas en la parte superior.

Paso 4. Recoger las trenzas

En esta parte, tienes que tener horquillas cerradas a mano o pasadores y prestar mucha atención al vídeo para que no tengas ninguna duda. Si aún así te cuesta colocar las horquillas, te aconsejo que veas el Curso de herramientas básicas para peinar en donde te lo explico detenidamente.

Peinados para niñas para fiestas de cumpleaños

Peinados para niñas con ligas

-Peinado con ligas

Paso 1. Divisiones

Lo primero que tienes que hacer es dividir el cabello en dos mitades con una una raya al medio. Sujetamos la parte izquierda con una pinza o coletero provisional y comenzamos con el lado derecho. Es un peinado simétrico, por lo tanto lo que hagamos en un lado se repetirá en el otro. Dicho lo cual, pasamos a ver las divisiones.

Primera división en forma de triángulo en la parte frontal. Sujeta con una liga, asegurándote que quede en el medio.

Segunda división que vaya en dirección diagonal desde la raya al medio hasta la zona superior de la oreja. La distancia entre divisiones que sean unos 4 centímetros.

Tercera división: esta dividirá a la anterior en dos mitades. Cada una se sujetará con una liga, añadiendo la mitad de la coleta hecha anteriormente.

Paso 2. Últimas coletitas

En este punto del peinado, tienes que tener dos coletitas y parte del cabello suelto. Con este cabello realiza una coleta a media altura y con las dos coletitas únelas a una central y esta luego se añadirá a la coleta.

Paso 3. Trenzas simples.

Una vez hecho todo esto, tendrás que repetir lo mismo en el otro lado. El peinado lo puedes dar por terminado o tejer una trenza simple en cada coleta y ponerle un bonito lazo.

-Peinados para niñas con doble moño

Paso 1

Para comenzar, peina, desenreda bien el pelo y divide en dos partes el cabello, realizando una raya vertical desde la frente hasta la nuca, y sujeta el lado izquierdo con una pinza.

Paso 2

A la altura de la parte baja de la coronilla, haz una división horizontal, desde la raya de en medio hasta la oreja, sujetando el pelo de la parte superior con una pinza.

Con la división inferior, realiza una trenza de 3 cabos, pero en vez de cruzar los cabos por encima, hazlo por debajo. Sujétala con una goma elástica.

Ahora suelta la pinza superior y realiza una coleta alta, sujetándola también con un elástico.

Una vez hecho esto, haz lo mismo con la parte izquierda.

Paso 3

Dependiendo del largo del cabello, puedes: Cruzar las dos trenzas inferiores (si tiene el pelo largo) y sujetarlas a las coletas altas o llevar cada trenza a la coleta superior del mismo lado.

Paso 4

En cada una de las coletas, tendrás que hacer una trenza de cordón en las dos coletas. En la trenza del lado derecho, tendrás que enrollar los cabos sobre sí mismos hacia la izquierda y cruzarlos entre ellos hacia la derecha. Y la del lado izquierdo, tendrás que enrollas los cabos sobre sí mismos hacia la derecha y cruzarlos entre ellos hacia la izquierda.

Paso 5

Ya sólo falta realizar los moños. Para ello, tan sólo tendrás que coger cada trenza y enrollarla sobre la coleta y colocar las horquillas necesarias para que quede bien sujeta. La del lado derecho hacia la derecha y la otra en el otro lado.

Peinados para niñas para fiestas elegantes

Peinados para niñas semirecogidos

-Peinados para niñas recogido con trenza francesa

Paso 1. Divisiones

Muy sencillo, una raya al medio hasta la altura superior de la coronilla y a partir de este punto, ayudándote de la parte trasera del peine de púas finas, traza una línea en zig zag hasta la nuca. Divídelo en dos y sujeta el lado izquierdo con un coletero para comenzar a trabajar con el derecho.

Paso 2. Trenza francesa

En este caso vamos a seguir la misma técnica utilizada en el peinado de la Princesa Leonor. Por lo tanto la alimentación será sólo la mitad, para que de esta forma la trenza coja más relieve y se vaya quedando el cabello por debajo de la misma.

-Peinado semirecogidos

Los peinados para niñas semirecogidos son un clásico en determinadas ocasiones como bodas, ceremonias, fiestas o cualquier ocasión muy especial. Las diademas son un complemento muy popular, así como las flores, y son perfectas para adornar este tipo de peinados.

