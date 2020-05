Peinados para hombres con más de 30 años. (Foto cortesía Ofertas y Regalos)|

Lamentablemente la sociedad ha satanizado el ciclo de la vida, en donde a una cierta edad las personas ya son mal vistas o son criticadas, esto igual se refleja en los mismo individuos quienes se sienten mal por haber pasado un rango de años, sin embargo esto no debe de ser así. Por ello si tienes más de 30 años no te preocupes y disfruta al máximo con estos peinados para hombres que te harán ver fenomenal.

Peinados para hombres mayores de 30 años

Así es, si ya estás arriba de los 30 años y te estás comenzando a deprimir, calma, mejor busca algunas opciones que te hagan ver estupendo, bien dicen que mejor hay que encontrar soluciones a los “problemas”. Una de ellas puede ser elegir alguno de estos peinados para hombres y por ende darle un cambio a tu imagen, seguramente te encantará y te sentirás diferente.

Peinado para cabello corto

Al parecer este es uno de los peinados que no tiene una de edad en particular, esto porque lo hemos observado niños, adolescentes, y ahora en hombres que son mayores de 30 años. Sin duda alguna esta es una excelente opción para quienes tienen el cabello corto; este look lo puedes lograr con un poco de cera.

Peinados para hombres con más de 30 años. (Foto cortesía i.pinimg.)

Peinado marcado

Por otro lado si lo que quieres es un estilo más marcado y por ende un peinado más formal, este es para ti, más si eres de los hombres que adoran las rayas de lado, el gel y los copetes; una excelente opción para sacar todo el porte que ofrece esta edad.

Peinados para hombres con más de 30 años. (Foto cortesía i.ytimg)

Peinado alborotado

Finalmente si eres de los hombres que prefieren los looks que son más alborotados, este te fascinará. Lo único que tienes que hacer es aplicar un poco de gel o cera en tus manos y pasarlas sobre tu cabello mojado y listo.