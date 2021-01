Peinados para el TELETRABAJO más populares de las redes sociales ¡súper fáciles!

El teletrabajo llegó para quedarse y los looks se han tenido que adaptar a esta nueva manera de vivir, pues ahora las mujeres necesitamos de peinados más ‘messy’ que nos hagan sentir cómodas, que sean prácticos y por supuesto nos hagan ver bien, por eso, en La Verdad Noticias te traemos algunos que serán tu solución, pues durante la cuarentena se han convertido en los más virales de las redes sociales, así que están completamente garantizados, ¡toma nota!

Peinados para lucir perfectas en el teletrabajo

Moño con pinzas XL

Si eres una mujer práctica y con estilo este peinado es ideal para ti, solo consigue una de estas pinzas y deja que se haga cargo de todo tu cabello, solo has un retorcido y sostenlo con el accesorio, puedes dejar algunos flecos por delante como lo ha hecho la modelo Rosie Huntington-Whiteley.

Moño con pinzas XL. Foto: fashion.hola.com

Nada como la coleta alta

Este peinado es un clásico que todas las mujeres hemos empleado alguna vez para salir de los apuros, y han sido las redes sociales como las celebridades las que lo han hecho en uno de los más populares, así que ¡no dudes en aplicarlo para el teletrabajo!

Nada como la coleta alta. Foto: fashion.hola.com

Coleta burbuja

Esta es la versión más ‘chic’ de la coleta alta, es muy fácil de hacer y se hizo viral muy rápidamente, ya que se ve muy bien, para hacerla, solo tienes que sujetar tu cabello lo más alto posible, luego con el resto del cabello colocar divisiones con ligas creando gajos que simulan círculos, de ahí su peculiar nombre ‘coleta bubble’.

Coleta burbuja. Foto: fashion.hola.com

Moños dobles

No importa la forma de tu cara o tipo de cabello, pocas se han logrado resistir a los moños dobles, pues es un peinado muy divertido que es ideal para el teletrabajo, hay quienes lo llevan altos o bajos, es cuestión de tu estilo, incluso puedes hacerlos muy pulidos o ‘messy’, todo depende del tiempo y entusiasmo que le pongas a este look.

Moños dobles. Foto: fashion.hola.com

Dos trenzas

Este peinado también es un clásico que no puede faltar en el teletrabajo, va bien con todo el tipo de cabello y puedes colocarles accesorios de acuerdo a tu estilo que las harán ver más producidas, además cuando las deshagas tendrás un hermoso terminado con ondas suaves que seguro te van a favorecer, así que no tienes nada que perder con este look.

Dos trenzas. Foto: fashion.hola.com

Semirecogido al estilo Kardashian

Han sido las mujeres Kardashian quienes han hecho muy popular este peinado, aunque no son las únicas celebridades que lo portan, pues Jennifer Lopez y otras tantas famosas lo han llevado, así que se considera como uno de los más virales en las redes sociales y perfecto para las reuniones de teletrabajo, pues es fácil de hacer y mantiene todo el cabello bajo control de una manera muy “chic”.

Semirecogido al estilo Kardashian. Foto: fashion.hola.com

Con información de fashion.hola.com