Peinados para disimular las orejas y realzar tu belleza ¡tu gran aliada, la trenza!

Peinados para disimular las orejas y realzar tu belleza.

Si eres una mujer que no nació con unas orejas perfectas y no te agrada mostrar esta parte de tu cuerpo, no te preocupes que te traemos los peinados perfectos para ocultarlos y destapar tu belleza.

No es necesario que recurras a una cirugía para tener el tamaño y la forma perfecta de tus orejas, no es la única opción que posees para lucir hermosa, de hecho existen muchos peinados que te ayudarán a contrarrestar esta pequeña imperfección ¡te encantarán!

Peinados para ocultar orejas. Foto: Pinterest

Peinados que disimulan tus orejas

Cabello recogido con trenza

Este hermoso peinado lo puedes usar en cualquier momento de tu vida y además es muy fácil de hacer solo debes hacer una especie de diadema en forma de trenza con tu cabello, luego amarrar la melena restante en la parte de atrás y al final unir ambas formas hasta recoger toda la cabellera.

Cabello recogido con una trenza de lado

Aunque no lo creas este estilo, es uno de los más fáciles que puedes llegar a conseguir, para ello solo necesitas recoger tu cabello e ir formando una trenza en el lado que prefieras, vale la pena recordar que en la parte de adelante puedes optar por hacer lo que más te guste.

Trenza en todas su formas

Como te puedes dar cuenta, las trenzas pueden convertirse en una de tus aliadas, siempre y cuando las uses de manera correcta, ponte creativa y utiliza el que más te agrade y vaya acorde a tu personalidad.

Cabello suelto con un moño arriba

Dejar el cabello suelto es uno de los trucos más infalibles, ya que tu melena ya sea corta o larga posee la habilidad de esconder el tamaño de tus orejas, a tal punto que desaparezcan a simple vista.