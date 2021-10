Cada vez hay más hombres a los que les gusta cambiar de estilo y seguir las tendencias a la hora de elegir su corte de pelo. Por ello aquí te presentamos algunos peinados para cabello corto de hombre.

El otoño es una época de cambios, retomar la rutina tras las vacaciones a veces se hace cuesta arriba y por eso mismo es un buen momento para actualizarse.

Si buscas un cambio de look y seguir las tendencias en cortes de cabello para hombres de la nueva temporada y quieres estar a la última, esto es lo que tendrás que pedirle a tu peluquero.

Peinados para cabello corto de hombres con cara redonda

Esta es una opción de cabello para hombres de cara redonda

La forma de la cara es algo que siempre debemos tomar en cuenta al elegir un corte de cabello; así que, si quieres saber qué cortes de pelo para hombres con cara redonda son los más favorecedores, has llegado al lugar correcto.

Pero vayamos un paso atrás, ¿no estás seguro de si tienes una cara redonda? Es muy fácil saberlo. Si te identificas con la mayoría de las características que enlistaremos a continuación, efectivamente, tienes una cara en forma circular:

El largo y ancho de tu rostro son similares.

Tu frente es amplia y la línea de la quijada, redonda.

La mayoría de tus rasgos (nariz, ojos, boca y cejas) tienen formas redondeadas.

Los contornos de tu rostro son curvos y suaves.

¿Has confirmado tu sospecha? Entonces llegó el momento de conocer algunos cortes de pelo para redonda y elegir el que más se adapte a tu estilo y a la textura de tu cabello.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, debido a sus contornos redondeados, los hombres con cara redonda tienen la ventaja de lucir siempre más jóvenes. Un corte de pelo clásico y peinado de lado te hará lucir elegante y refinado.

Por esta razón te presentamos los cortes de cabello para hombres ¡demandados tras la cuarentena!.

Cortes de cabello para hombres jóvenes

Los hombres jóvenes buscan estar a la moda

Lo mejor del cabello corto para hombres es que funciona igual de bien casi en cualquier melena. Sirve tanto si tienes el pelo muy rizado, ondulado o lacio en extremo, y puedes adecuar la mayoría de sus versiones a tu personalidad. Inclusive hay cortes de cabello para hombres sin barba ¡Te encantarán!.

El mohicano corto es uno de los cortes de cabello masculinos más arriesgados que existen. Conocido en inglés como mohawk, consiste en rapar ambos lados de la cabeza, dejando una franja de pelo justo al centro.

Una de las grandes ventajas de este estilo es que es ideal para cualquier tipo de pelo y permite muchas variaciones. Y aunque es de naturaleza rebelde hoy existen muchas formas de lucir un mohicano corto, que seguro se adaptarán a ti.

Cortes de pelo para hombres 2021 con degradé

Una de las mejores opciones a la hora de elegir un corte de cabello hombres, será apostar por la tendencia de los cortes degradados que se han convertido en el mejor modo de poder lucir un buen corte de pelo corto. Veamos entonces ahora cuáles son las mejores opciones dentro de los Cortes de Pelo Degradado Hombre para Pelo Corto 2021.

Un tema muy importante antes de seguir. Este tipo de cortes de pelo con degradado quedan bien cuando tenemos sobre todo un pelo denso y frondoso. Sin entradas. Para poder lucir bien un corte de pelo así necesitamos tener un pelo sano y fuerte. Para ello aconsejaríamos, y os diríamos que es imprescindible usar un champú que cuide el pelo y que sea Sin Sulfatos y con ciertas propiedades anticaída y fortalecimiento.

Champú sin sulfatos: Usa uno bueno que no tenga sulfatos, ni parabenos, ni siliconas, ni sal ni alérgenos que estropeen la raíz y lo hagan frágil y quebradizo. No uses champús tradicionales de los que suele haber en los supermercados ya que incluyen sulfatos y muchos químicos

Champú con extracto de cebolla: Es uno de los mejores principios activos para fortalecer y evitar la caída. Al combinarlo con champú sin sulfatos potencia las propiedades.

Ahora conoces algunos peinados para cabello corto de hombre que podrían favorecerte durante el otoño.

