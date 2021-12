Peinados para Navidad: Fáciles y elegantes que te harán lucir increíble

Celebra las fiestas con los mejores peinados para Navidad que te harán lucir con elegancia y estilo. Las siguientes ideas para peinados son fáciles de hacer y lo mejor es que puedes realizarlas tú misma.

No importa si tienes el pelo largo o corto, las opciones que serán tendencia para esta temporada de invierno traen muchos estilos, así que seguro podrás encontrar entre estas opciones una que sea ideal para tu tipo de cabello y que vaya bien con tu personalidad.

Si deseas conocer los mejores peinados para fiestas sencillas, a continuación La Verdad Noticias te comparte 5 alternativas que puedes poner en práctica para lucir extraordinaria en estas reuniones navideñas.

Peinados para Navidad fáciles

Algunos de los peinados navideños en tendencia para este año son:

Ponytail con listones

El accesorio de la temporada es por excelencia el lazo de terciopelo, sobre todo si se trata de color negro, verde o borgoña, pero si no te encanta este estilo, siempre podrás adornar una ponytail, o cola de caballo con cualquier tipo de listones, así que no dudes incluirlo en tus peinados para Navidad y darle un toque diferente y muy elegante a tu look.

Semi recogido con pasador

No hay peinado más fácil y romántico que un semi recogido. Es ideal para algo que no lleve mucho tiempo pero que quieres que se vea increíble, pues despeja el pelo de la cara y eso quita años de encima, además, recoge el pelo ahuecando ligeramente la parte posterior.

Pelo suelto con accesorios

Sabemos que siempre hay quienes prefieren llevar el cabello suelto, y en realidad se trata de un estilo perfecto para la Navidad, sin embargo, los expertos en belleza explican que para darle un toque especial se puede colocar algún accesorio.

Chongo bajo

Los chongos no pasan de moda, sin embargo, los expertos afirman que para finalizar 2021 se dejarán de lado los recogidos muy alisados para dar paso a aquellos de estilo despeinado. Un peinado sencillo y elegante, que va suelto y con movimiento, a la altura de la nuca. Para realizarlo sólo deberás recoger el cabello en una coleta baja, y después enroscar.

Coleta alta trenzada

Si quieres algo más especial, la fusión de estos dos peinados es una opción perfecta. Hay diversos estilos, pero lo importante para lograrlo es que lleves tu cabello a la parte alta de tu cabeza, logrando así una cola de caballo muy elevada, y después deberás trenzar el resto del cabello.

¿Cómo hacer peinados para navidad?

Ideas de peinados para Navidad

No importa el largo de tu melena, los looks de peinados para Navidad pueden ser tan elegantes o casuales como tu desees, te compartimos algunas ideas por las que puedes optar:

Peinado con accesorios

Los peinados más sencillos, pero lucidores, que existen están aquellos que llevan accesorios para el cabello. No importa si eliges unos broches, diademas o scrunchies, estos elevarán tu melena en cuestión de segundos.

Peinado con cabello corto

Si tienes el cabello corto y quieres lucir un peinado festivo y muy original, solo añade unas perlas alrededor de tu sien. El resultado será único e irá muy ad hoc a la temporada.

Peinados con coletas

Las coletas decoradas con accesorios son perfectas para las posadas, lo mejor es que este peinado solo te tomará cinco minutos y te hará lucir fabulosa.

Peinados con ondas

Si tienes una fiesta o reunión virtual, una coleta ondulada es tu mejor opción. Las ondas logran un acabado mucho más pulido, ideal para elevar su aspecto, haciéndolas adaptables para los eventos de noche.

Peinados originales para Navidad

Un peinado ondulado, con mucho volumen, es perfecto para colocar algunas esferas. Pueden ser de plástico o unicel, aunque también puedes usar otros accesorios navideños.

Peinados locos para Navidad

Con un poco de creatividad, puedes crear peinados para navidad de lo más originales e incluso sorprender a tus amigos en cualquier reunión.

