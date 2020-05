Peinados ideales para usar con mascarilla son ¡súper bonitos!

Estos peinados inspirados en influencers son ideales para usar con mascarilla. Foto: instyle.es

Todo indica que puede ser junio de 2020 el mes en que México comienza a vivir una “nueva normalidad”, y ahora habrá que usar mascarillas, pero ¿qué pasará con los peinados?, ¿cómo se adaptará nuestro estilo a esa regla obligatoria?, pues para ayudarte con esa pequeña complicación te traemos algunos peinados que podrás usar con este nuevo accesorio, ¿estás preparada para estrenar look?

Moño bajo, un peinado para usar mascarilla

Copia el look de la influencer Paula Ordovás, para ello solo necesitas llevar todo tu cabello hacia atrás, luego realiza una coleta baja, finalmente retuerce y arma el moño, fija con alguna laca, gel o gomina, este peinado te será ideal para controlar tu cabello mientras usas mascarilla, así que ¡tienes que intentarlo!

Moño bajo, un peinado para usar mascarilla. Foto: instyle.es

Peinado con pañuelo para despejar la cara

Paula Echevarría lleva un look muy cómodo con ayuda de un pañuelo, una tendencia de la primavera 2020 que podrás usar para mantener el control de tu melena cuando lleves puesta tu mascarilla.

Recuerda ajustar con pasadores y un nudo el pañuelo, eso permitirá que se mantenga en su lugar y no te resulte incómodo, ¡te verás muy bonita!

Peinado con pañuelo para despejar la cara. Foto: instyle.es

TE PUEDE INTERESAR: Peinados para este verano 2020 que te harán sacar a la diosa que llevas dentro

Moño alto para controlar el cabello

Si tienes dificultades para llevar la mascarilla para protegerte el COVID-19, no hay nada cómo echar mano de este sencillo peinado que hará que tu pelo esté controlado y muy lejos de cara, así que eso te ayudará a evitar tocarla con tus manos, además te ayudará a sobrevivir al calor, así como lo hace la influencer Mery Turiel.

Moño alto para controlar el cabello. Foto: instyle.es

Accesorios para alejar el cabello de la cara

La bloguera Dulceida, nos muestra cómo llevar el cabello suelto sin que sea molesto, y es que generalmente con el viento algún cabello suele irse hacia la cara, y una opción muy buena que también te servirá al usar mascarilla es recoger tu melena en la parte de enfrente con accesorios, pueden ser lo que más te gustan o tengas, la idea es que tu melena se mantenga en control sin que tengas que recogerlo por completo.

Accesorios para alejar el cabello de la cara. Foto: instyle.es

Un peinado muy italiano para usar mascarilla

Copia el moño italiano que usa la presentadora española Sara Carbonero, para no perder estilo cuando uses la mascarilla, tendrás un toque sofisticado y glamuroso al que pocos se podrán resistir, para obtener un acabado perfecto en este look, procura que el recogido quede con mucho volumen y a la altura apenas más baja que la coronilla, evita que sea muy ajustado o no tendrá el efecto deseado.

Un peinado muy italiano para usar mascarilla. Foto: instyle.es

Tranzas el look ideal para una mascarilla

El peinado de la influencer María Pombo, te será muy útil si deseas continuar llevando tu cabello suelto aún con la mascarilla, ya que las trenzas que usa te servirán para mantener controlado tu pelo que podrían irse hacia tu cara y molestar, además le da un toque muy femenino a tu look e incluso puedes hacer que las ligas para sujetar los mechones combinen o contrasten con tu outfit.

Tranzas el look ideal para una mascarilla. Foto: instyle.es

Con información de InStyle.