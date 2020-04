Peinados ideales para cambiar tu look de cuarentena: ¿eliminan la raya al medio? Foto: All Things Hair.

Estar en cuarentena nos brinda un poco de tiempo extra para hacer aquello que siempre queremos, pero que, debido al tráfico terrible o la extensa jornada podemos hacer, y es que, a veces no queda ni tiempo para peinarse, pero, si quieres hacerte un cambio de look fácil estos días de aislamiento, te recomendamos hacerlo con tu cabello, pero no te preocupes, no tienes que pintarlo o cortarlo, simplemente cambia la raya al medio de tus peinados, ¿sabes cómo?

Peínate con raya en zig-zag

Este pequeño cambio en tu peinado, te hará ver muy original, pues, tan solo tienes que ver como se ve la bailarina estadounidense Julianne Hough con este look que, sin esfuerzo alguno podrás realizar e impactará en tu belleza, así que, si deseas verte renovada en cuarentena, ya sabes cómo.

Julianne Hough. Foto: la100.cienradios.com

Peinado con raya diagonal

Si tu tipo de cara es en triángulo invertido o mejor conocido como en “forma de corazón”, realizarte una raya diagonal al momento de peinarte, será muy favorecedor para ti, ya que, tiene un efecto estilizador en las zonas redondeadas o cuadradas la parte superior del rostro que, lo harán ver muy equilibrado y por ende, ¡lucirás bellísima!

Peinado con raya diagonal. Foto: la100.cienradios.com

Hazte una raya interrumpida en tu peinado

Este tipo de línea se caracteriza por tener una interrupción, es decir, hay un mechón corto que la rompe y la pasa al otro lado, lo genial de este look, es que, va bien con cuidar tipo de melena, ¡pruebala!

Hazte una raya interrumpida en tu peinado. Foto: la100.cienradios.com

Peinado con más de una raya

Con el cabello bien cepillado, divídelo en cuatro partes, y con esas, realiza mechones torcidos o trenzas francesas comenzando de la frente hasta terminar en la parte baja de tu cabeza, sin duda, un look ideal, para días de calor o para simplemente lucir diferente, si colocas argollas en los mechones, te verás extraordinaria y hará parecer que eres una experta de la peluquería.

Peinado con más de una raya. Foto: la100.cienradios.com

Sustituye las líneas por trenzas

Si conoces muy bien la forma de tu cara, solo tienes que elegir el tipo de raya que más te favorece, y ya que sepas cuál es, realiza en esa misma una trenza, este look te encantará porque, además de, favorecer tu belleza, te hará ver muy innovadora y ‘chic’.

Sustituye las líneas por trenzas. Foto: la100.cienradios.com

Con información de la100.cienradios.com