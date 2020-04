Peinados fáciles que te harán ver increíble en las videollamadas. Foto: allthingshair.com

Estamos en cuarentena, y es posible que las videollamadas estén acaparando toda tu atención, así que, si quieres lucir espectacular aún estando en casa, te damos idea de seis peinados fáciles que podrás hacer en cuestión de segundos, y que, si estás desarreglada te harán ver tan increíble que nadie notará que reciente te peinaste, así que, ¡pruébalos!

Ondas suaves y con movimiento

Haz uso de unos tubos eléctrico o plancha para cabello, y realizate en cuestión de minutos unas ondas suaves, un peinado súper fácil que te hará ver muy natural, ¿ya lo has intentado?

Ondas suaves y con movimiento. Foto: Vogue.

Cabello recogido y controlado

Resalta tus rasgos con una cola de cabello, no solo te hará estar lista en cuestión de segundos, sino que, es un look que, si le das un poco de volumen en la parte alta de tu cabeza, podrás hacer que se vea muy messy chic, y por supuesto, es una opción ideal para lucir impecable, ya que, recoge todo tu cabello.

Cabello recogido y controlado. Foto: Vogue.

Usa trenzas en tus peinados

Añade accesorios a tus trenzas, para que, tomen un estilo más elegante, de igual manera, hay muchos accesorios que podrán darle un toque distinto a este tipo de peinados y que, te harán ver diferente, bien arreglada y lista para cualquiera que te realice videollamada.

Usa trenzas en tus peinados. Foto: Vogue.

Accesorios al rescate de tu look

Quizá te han tomado por sorpresa y no dispones más que de unos segundos para arreglarte, pues, la videollamada ya está en proceso, así que, no pierdas el control, por amor a la moda, ¡resiste!, solo toma cualquiera de tus accesorios favoritos, puede ser un broche, una pinza, un moño, un pasador decorado, y listo, recoge tu cabello, te hará ver como si realmente le hubieras dedicado tiempo a tu look.

Accesorios al rescate de tu look. Foto: Vogue.

Tu arma secreta será un buen fleco

Si tu problema es que tu fleco siempre está fuera de control si no lo peinas, no te preocupes, solo una un pasador o accesorio, para mantenerlo en su lugar y te deje ver hermosa, aunque, si puedes, solo toma un cepillo redondo mediano, péinalo o aplica un poco de calor, estarás lista al instante.

Tu arma secreta será un buen fleco. Foto: Vogue.

Look Messy

Solo necesitarás humedecer un poco tu cabello de la raíz a la punta, luego realiza con el un chongo alto, procura dejar algunos mechones en la parte frontal, pues, este detalle le dará ese estilo desenfadado que se te hará ver muy espectacular.

Look Messy. Foto: Vogue.

Con información de Vogue.