Peinados fáciles para un look con efecto mojado inspirados en las celebridades

Kim Kardashian luce perfecta con un peinado que le da el look efecto mojado. Foto: vix.com

Si no quieres usar más el calor para arreglar tu melena este verano, tienes que inspirarte en estos peinados fáciles con efecto mojado que no solo te harán ver radiante todos los días, sino que no requieren de secadores o planchas y te darán un look súper fresco, así que toma peine y espejo porque estos estilos te encantarán, ¡atrévete a lucir hermosa!

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades: Doutzen Kroes

Es muy sencillo de hacer, solo deberás retirar toda la humedad posible de tu cabello cuando termines de bañarte, luego colocando tu cabeza hacia abajo desenrédalo muy bien y con las yemas de tus dedos aplica fijador de medias a puntas, posteriormente y con un golpe seco haz que tu cabeza vaya hacia atrás retirando todo mechón de cabello de la frente, si lo deseas puedes aplicar laca cuando tu pelo esté más seco, ¡tedrás un look increíble!

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades: Doutzen Kroes. Foto: La Razón.

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades: Elsa Pataky

Si tienes un corte de cabello corto, como el ‘pixie’, este peinado te encantará, pues solo tienes que peinar el pelo mojado con el fijador de tu preferencia llevando todo hacia atrás de tu cabeza, es súper fácil de hacer y te hará ver siempre fresca, ¡ideal para el calor del verano!

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades: Elsa Pataky

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades: Paula Echevarría

Este look te sentará muy bien si te gusta lucir elegante, solo tienes que realizarte una coleta con el pelo mojado, aplica fijado en tu cabeza tipo donut, pero no lo apliques en el resto del cabello, todo lo contrario, el restante deberás secarlos muy bien y luego hacer el moño bajo de bailarina, ¡tendrás un look espectacular!

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades Paula Echevarría. Foto: La Razón

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades: Adriana Lima

Este look es prácticamente igual al de Elsa Pataky, aunque lleva la variante del cabello más largo y lo tiene peinado más hacia a un lado, y otra versión sería la de Kim Kardashian, con el que logra hacer que sus pómulos destaquen, ¿cuál te gusta más?

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades: Kim Kardashian. Foto: La Razón.

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades: Ana Fernández

Si tienes el cabello corto, el look de esta celebridad te quedará como anillo al dedo, para tener ese efecto perfecto, te sugerimos colocar fijador y sérum en las palmas de tus manos, luego mezcla y aplica con las yemas de tus dedos en tu melena, ¡amarás el terminado final!

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades: Ana Fernández. Foto: La Razón.

TE PUEDE INTERESAR:Peinados con TRENZAS al frente perfectos para lucir de cabello suelto en verano

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades: Reina Letizia

Si deseas tener un look real, tienes que inspirarte en esta ‘royal’, aunque para tener el efecto necesitarás usar laca y secador, ¡te verás súper elegante!

Peinados fáciles efecto mojado de celebridades Reina Letizia. Foto: La Razón.

Con información de La Razón.