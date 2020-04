Peinados fáciles para lucir arreglada en casa. Foto: Publimetro

Porque está bien arreglarte para ti misma aunque sea desde casa, te traemos unas opciones de peinados fáciles para que practiques.

Te damos unas ideas para hacerte peinados atractivos y fáciles desde tu hogar. Y son peinados que se ajustan a cualquier tipo de cabello que puedas hacer tu sola con la ayuda de un espejo y unas buenas ideas.

La belleza y el estilo no deben de desistir aunque estés en tu casa y lo mejor de todo es que no te llevarán ni 30 minutos en hacerlos. Los peinados que te enseñaremos son parte de las tendencias de este 2020, así que no hay pretextos para ponerlos en práctica desde tu hogar.

PEINADOS PARA HACER DESDE CASA

Space Buns

Este peinado sumamente sencillo te hará verte más guapa y sexy aunque estés en casa. En vez de hacer un solo chongo despeinado, divide tu cabello a la mitad y haz dos cebollitas. Para darle un look más moderno, puedes agregar scrunchies.

Peinados Space Buns. Foto: Vanidad

Half Up

Este peinado es una buena opción para ti cuando te quieres ver un poco más arreglada. Si eres de las que te gusta llevar el cabello suelto y no sales de las medias colas, puedes hacer el mismo procedimiento que las Space Buns, pero con la diferencia de dejar la mitad de tu cabello suelto para dejar tus ondas naturales.

Peinados Half Up. Foto: Clara

Double ducth braids

Ideal para hacer ejercicio o estar en casa, debido a que esta forma el cabello no te estorba para hacer tus actividades. También se le conoce como trenzas de boxeadora y es un peinado que sin importar las tendencias nunca pasan de moda.

Peinados Double ducth braids. Foto: Pinterest

Cola de caballo con volumen

Es un clásico de los peinados además de ser demasiado fácil, es ideal para hacer un video llamado. Ariana Grande lo convirtió en uno de sus peinados más icónicos para verse elegante y arreglada sin mucho esfuerzo.