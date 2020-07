Peinados fáciles inspirados en Élite, uno para cada día de la semana

Elige los mejores peinados fáciles de hacer inspirados en Élite Foto pinterest

No hay duda de que la serie juvenil Élite, es una de las famosas del momento que ha dejado huella en hombres y mujeres por la gran variedad de outfits, peinados, cortes de cabello y hasta accesorios, así que, si a ti te encantan los personajes de esta serie, hoy en especial traemos para ti algunos peinados fáciles de hacer para que luzcas uno diferente cada día de la semana ¡son preciosos!

Peinado recogido de Lu

Todos recordamos esta escena que dejo impactados a muchos, en esta fiesta Danna Paola en el personaje de Lu, luce uno de los peinados fáciles de hacer y de los más elegantes, se trata de un recogido. Si quieres lucir como ella solo debes peinar todo tu cabello, partir por mitad y hacer una especie de trenza hacia atrás, recogerlo todo hacia la parte de arriba y dejar algunas capas en la frente, por último, coloca un listón y forma un lazo.

Peinado de noche Carla

El peinado que eligió Carla (Ester Expósito) para la fiesta de la temporada 3 es uno de los más fáciles de hacer y muy elegantes que tu puedes llevar en cualquier momento, más si quieres darle un toque sofisticado a tu estilo, se trata de una especie de chongo muy firme, como si fuera una cebolla. Para lograrlo solo debes peinar tu cabello perfectamente, amarrarte una coleta alta y el resto del cabello formando un chongo muy firme ¡listo!

Peinado libre Nadia

La sorpresa la ha dado Nadia con este look fantástico, se trata de un peinado libre que deja admirar sus bellos chinos, solo es cuestión de peinar perfectamente, colocar crema, gel o algún fijador y darle un toque diferente con tus manos, no importa si no tienes chinos, si tienes risos igual es excelente para ti.

Peinado media cola de Marina

Uno de los peinados fáciles de hacer y más cómodos por los que puedes optar, es el de media cola de Marina, es muy sencillo hacerlo, solo necesitas peinar tu cabellera y hacerte una media cola, divide tu cabello a la mitad, toma la mitad de arriba, péinala y amárrala con una liga y alborota el resto de tu cabello.

Peinado recogido de Cayetana

Este peinado recogido de Cayetana es muy fácil de hacer, es muy parecido al de Lu, pero la diferencia es que, en este, puedes dejarte algunos mechones sobre el rostro, en especial hazlo con poco cabello. Amarra con una liga y mete hacia adentro el resto de cabello, coloca pasadores para que se vea más sofisticado y cómodo.

Peinado con tupe Rebeca

Luce como rebeca un peinado muy elegante con tupe, es una especie de alzado por la parte de la frente, necesitas tomar 6 centímetros de cabello y 4 hacia atrás para hacerte el alzado, puedes hacerlo con pasadores y un fijador, seguramente te encantara.