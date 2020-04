Peinados fáciles de hacer con trenzas de lado que te darán un look romántico. Foto: ath2.unileverservices.com

Si buscas un look que te saque de los apuros, necesitas realizarte una trenza de lado, este peinado te ayudará a lucir romántica, femenina y muy a acorde con la primavera 2020, así que, no pierdas más tiempo, pues, este peinado te hará ver increíble, además, no es muy ajustada así que, no lastima el cuero cabelluda y si se despeina un poco solo te hará ver más hermosa.

Renueva tu look con una trenza de lado

Para hacerte este peinado solo te bastará usar algunas ligas que, de preferencia sean del mismo color que el de tu cabello y un peine con punta, para que, puedas realizar las divisiones y líneas que necesitas, para crear este look romántico.

Peinado con trenza de lado y cabello suelto

Jennifer Aniston con peinado con trenza de lado y cabello suelto. Foto: Vogue.

Para hacer este encantador peinado, solo tienes que dividir tu cabello con una línea hacia el lado de tu cara que más te favorezca, luego toma un mechón que inicie desde tu frente, evita que no sea muy grueso, para que obtengas una delicada trenza, después, con ayuda de una liga recoge el resto del cabello.

Ahora, separa el mechón en tres gajos de cabello y comienza a trenzar y ata con ayuda de una liga transparente, de inmediato lleva el terminado hacia el costado de tu cara, pero no lo aprietes mucho.

Posteriormente, tomarás delgados mechones de pelo que vendrán del cuero cabelludo y los introducirá en los orificios de la primera trenza, al menos hasta la mitad de la misma, finalmente, ata la trenza a otro mechón de tu melena pero de la zona baja de tu cabeza, y listo, ¡te verás maravillosa!

Peinado con trenza de lado messy

Blake Lively con peinado con trenza de lado messy. Foto: Vogue.

Crea volumen con ayuda de una secadora o tus dedos en tu cabello, luego llevalo al costado, recuerda que el efecto que se busca es un ligero despeinado, después comienza a trenzarlo hacía el lado que más te guste, eso sí, no hagas trences de la manera tradicional, es decir, no pases los costados sobre el medio, sino que lleva los mechones laterales por debajo, así obtendrás el look messy que buscas.

Finalmente, con una liga ata el terminado y abre con cuidado los gajos de cabello de la trenza, así el efecto despeinado será más pronunciado, ¡te encantará!

Peinado con trenza de lado en fleco

Rihanna con peinado con trenza de lado en fleco. Foto: Vogue.

Con tu peine realiza la división de tu cabello hacia el lado que prefieras de tu cara, luego, si tienes fleco, trata de separarlo, si no es así, toma el pelo que esté más cerca de tu frente, y trenza dos veces haciendo una trenza clásica, es decir, pasa el mechón de un costado sobre el medio, sucesivamente.

Listo esto, toma más mechones de cabello, y trenza por encima del mechón que está en medio, al llegar al cuero cabelludo, toma más gajos de cabello de la parte trasera del peinado y haz el trenzado, recuerda hacerlo sobre el eje del mismo, es decir, sobre el mechón medio, y termina atando con una liga transparente o del color de tu melena.

TE PUEDE INTERESAR: Peinados con diadema para lucir en tu cabello ¡facilísimos!

Accesorios ideales para estos peinados

Janelle Monáe con accesorios en su peinado con trenza de lado. Foto: Vogue.

Generalmente, este tipo de look se usa sin accesorios, pero, eso depende de cada personalidad, particularmente si se quiere resaltar en algún evento, se pueden añadir accesorios que destaquen tu outfit, así que, elige a gusto y deja que estos peinados con trenzas de lado saquen lo mejor de ti.

Con información de Vogue.