Peinados de pasarela que puedes lucir en casa, tendrás un look ¡increíble!

Peinados de pasarela que puedes hacerte en casa para renovar tu look

Vivir en cuarenta no significa que no puedes lucir un look a la moda, por ello, te presentamos algunos peinados que podrás llevar en casa para lucir hermosa, y que están inspirados en las pasarelas otoño-invierno del 2020-2021, así que alista tu espejo, productos y peines, pues ha llegado el momento de que sorprendas a todos con un estilo espectacular.

Coleta baja, más que un simple peinado

Meghan Markle con coleta baja y raya en medio. Foto: estiloyvida.es

Luce elegante como Meghan Markle, quien optó por este look cuando se presentó en Londres en su última gira real, pues este verano 2020 es una tendencia que se reflejó en las pasarelas, y que debes intentar, además claro que es súper fácil de hacer, así que ¡tienes que intentarlo!

Moño al estilo pasarela

Moño al estilo pasarela Badgley Mischka. Foto: Vogue

Luce innovadora, elegante y refinada con un peinado donde el moño clásico luzca como una obra arte de magia, pues fue uno de los looks más presentados en las pasarelas, algunos lo hicieron con trenzas o con listón, algunos otros combinaron el estilo, tal es el caso de las modelos de la diseñadora Badgley Mischka.

Engominado, el peinado que te dará poder

Este engominado hacia atrás que dejó a todos asombrados en las pasarelas de Proenza Schouler, pues sus modelos lucieron un look de pelo mojado que las hizo resaltar, aunque si no quieres llamar tanto la atención puedes optar por sólo hacer que el centro de tu cabello vaya hacia atrás y el resto caiga al frente con su textura natural.

Engominado, el peinado que te dará poder. Foto: Vogue

Peinados con lazo

Peinados con lazo. Foto: Vogue

Usa un lazo o listón que te permita resaltar tu look, ¡te verás preciosa!, pues basta recordar que en la pasarela de Chanel el estilista Sam McKnight hizo magia con ellos, creando peinados que marcaron el desfile de la firma francesa.

Peinados con ondas retro

Peinados con ondas retro. Foto: Vogue

Luce un peinado súper retro con ayuda de unas pinzas y tus habilidades de estilista, pues estas ondas estilo pin-up te harán lucir muy a la moda, eso sí tendrás que usar un producto que te ayude a fijarlas muy bien sin que les dé un aspecto duro, ¿te animas a intentarlo?

TE PUEDE INTERESAR: Peinados ideales para usar con mascarilla son ¡súper bonitos!

Peinados con raya de lado

Peinados con raya de lado. Foto: Vogue

Para estar a la moda solo te bastará que hagas tus peinados con raya de lado, pues será ideal si deseas mantener tu cabello bien controlado mientras luces increíble, sujétalo a la altura de las orejas con una liga, ¡es súper práctico!

Con información de Vogue.