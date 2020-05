Peinados de los 90´s que son PERFECTOS para esta primavera 2020. (Foto cortesía Revancha Mag)

Si ya tienes más de 30 años seguramente recordarás estos peinados que fueron un boom en los 90´s, y pese a que ya pasaron algunos años, estos nos han caducado. Por ello si quieres regresar el tiempo y sentirte súper fresca en esta primavera 2020, no te puedes perder las siguientes opciones porque serán tus mejores aliadas.

Peinados primavera 2020

Así es, si eres de las mujeres que adora probar cosas diferentes y por ende no te estancas en una sola cosa, estos peinados de los 90´s son para ti, más si has sentido un poco de calorcito en esta primavera 2020 y quieres alguna alternativa para no sentir ese peculiar bochorno que suele sentir en esta estación del año, así que comencemos.

Chongos

Cómo olvidar este peinado en las adolescentes que les iba a la perfección y que les daba un toque lleno de actitud y de estilo, sin embargo este también lo llevó una de las famosas cantantes que acompañó a grandes generaciones, estamos hablando de Britney Spears; así que atrévete y lleva esta opción a la perfección.

Peinados de los 90´s que son PERFECTOS para esta primavera 2020. (Foto cortesía VIX)

Rizos con mechones

Es muy difícil escoger los peinados que más marcaron a los 90´s, esto porque todos eran estupendos, pero si tendríamos que hacerlo, no puede faltar el que fusionaba espectaculares rizos con mechones; era uno de los que más usaban los rockeros o los de la moda heavy.

Peinados de los 90´s que son PERFECTOS para esta primavera 2020. (Foto cortesía OkChicas)

Moños

Finalmente y no porque sea el menos importante, al contrario, este es uno de los peinados de los 90´s que también fue todo un éxito, no por nada esta tendencia fue marcada por la famosa cantante Gwen Stefani quien fue un ícono de esta época y que aún sigue dejando huella; por ello si quieres algo súper diferente sin duda alguna este te encantará por sus inigualables moños o chongos.