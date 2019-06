Peinados de los 90´s que regresan y están de moda.

No cabe duda que los 90´s marcaron definitivamente algunos looks que en la actualidad están de regreso y más los peinados que muchos famosos están usando, además los broches de colores y las donas anchas, son algunos de los artículos que están resaltando, así que no te los puedes perder ¡Anímate y pruébalos!

Cola de caballo alta con dona

Este peinado en definitiva puede que ya lo hayas usado antes, pero es momento de volver a hacerlo, además puedes hacerlo con una dona muy grasa, ya que este accesorio para el cabello era una pieza imprescindible para las chicas de los 90s.

Cabello wafleado

En la época de los 90´s, la chica que llevara waffles en mechones o, de preferencia, en todo el cabello se coronaba como la persona con más estilo. Así que puede probar y ver que tal se te ve.

Colitas altas

Este peinado es muy fácil y te verás muy bien. Es muy sencillo, se trata de dos colitas lo más alto que puedas hacerlo, si quieres puedes hacer con doñitas o liguitas, si tu cabello es largo se te verán más bonitas.

Chonguitos

Los chonguitos para el pelo volvieron con más estilo que nunca. Estos son uno de los peinados que han sido muy consistentes y que nunca se vuelven aburridos en la industria de la moda. os peinados cortos nunca se han quedado cortos de ideas de diseño durante mucho tiempo. Pero antes de que te cortes necesitas conocer la forma de tu cara y los peinados cortos adecuados para tu forma de cara.

