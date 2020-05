Peinados de los 80´s que están de vuelta y son TENDENCIA. (Foto cortesía All Things Hair)|

Seguramente te ha pasado que al escuchar una canción algún familiar tuyo te dijo que esa era de tu su época, situación que te causó asombro y no pensaste que pese al paso de los años aún continúa de moda. Un claro ejemplo de esto son estos peinados de los 80´s que ahora están en tendencia.

Peinados de los 80´s tendencia

Así es, estos peinados de los 80´s ahora están de regreso en este 2020, y vaya de qué manera porque son tendencia y por ende no te los puedes perder si eres amante de esta época y de estar a la moda; así que comencemos porque no te lo puedes perder, seguramente te encantarán.

Coleta de lado

Este peinado de los 80´s que está en tendencia es para ti si eres amante de las coletas altas y por ende de los scrunchie. Lo único que necesitas hacer es una coleta, amarrar con scrunchie y finalmente dar ese toque especial con unos mechones; para obtener un look effortless solamente despeina un poco y listo.

Peinados de los 80´s que están de vuelta y son TENDENCIA. (Foto cortesía Pinterest)

Peinado con ondas

Sí, uno de los peinados que no pueden pasar por desapercibidos de los 80´s, es el que lleva unas espectaculares ondas; un punto muy importante para este estilo es que las curvas se deben despeinar muy delicadamente, al finalizar manda hacia atrás una parte de tu melena.

TE PUEDE INTERESAR: Recoge tu cabello con estos excelentes peinados que están en tendencia

Peinados de los 80´s que están de vuelta y son TENDENCIA. (Foto cortesía InStyle)

Peinados con moño

Finalmente este otro de los peinados que no pueden faltar en estas asombrosas opciones que te harán sentir con toda la actitud. Lo mejor de todo es que está en tendencia 2020 y que es súper fresco para esta primavera 2020; así que no lo dudes más para llevar este extraordinario look en esta cuarentena, puesto que aunque estemos en casa hay que lucir fenomenales.