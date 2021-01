Peinados de celebridades para un LOOK con glamour ¡en menos de 5 minutos!

¿Quieres lucir radiante todos los días como las celebridades?, en La Verdad Noticias te compartimos algunos de los peinados que podrás imitarles y que no solo te harán tener un look perfecto en cualquier momento, también te agregarán un toque de glamour al que nadie ¡podrá resistirse!, así que ¡manos a la obra!

Peinados de celebridades para renovar tu look

Cabello suelto con ondas, con o sin flequillo

Nuria Rica demuestra que para lucir como una celebridad glamurosa debes llevar ondas deshechas en tu peinado de pelo suelto, puedes optar por llevar o no flequillo, y puedes definirlas con cualquier producto o herramienta de calor, no es difícil y le aporta mucha vida a tu look, de hecho, entre más despeinadas te queden lucirás más natural y sexy, ¿te atreves a llevarlas?

Nuria Rica. Foto: Instagram nuriarocagranell

Recogido bajo y “messy”

Este peinado siempre favorece, pero lo hace de forma muy especial en las caras alargadas y que tienen rasgos marcados, es muy práctico de hacer, y se ve muy sexy, solo tienes que dividir tu cabello en dos partes, luego crea el recogido al nivel de la nuca dejando un mechón suelto cerca de la cara, así como lo luce Blanca Suárez y listo, tendrás un look digno de una ¡celebridad!

Blanca Suárez. Foto: Instagram blanca_suarez

Peinado con diadema

Si amas los accesorios para el cabello este peinado te gustará mucho, pues para realizarlo tendrás que usar una diadema al puro estilo de Tamara Falcó, una celebridad que sabe muy bien cómo lucir un look lleno de glamour.

Coleta baja y ¡perfecta!

Rosalía sabe sacarle provecho a este peinado, y parecerte a ella es muy fácil, lo único que debes hacer es alisar muy bien tu cabello, luego crear la coleta baja sin dejar un solo cabello suelto y listo, ¡tendrás un look muy glamuroso!

Rosalía. Foto: Instagram rosalia.vt

Moño ‘messy’ con pañuelo

Olivia Palermo siempre sabe cómo lucir sexy sin esfuerzo, y si quieres ser como está celebridad debes agregar a tu look este peinado, para crearlo solo debes recoger tu cabello al nivel de la nuca y crear un moño al que le agregarás tu pañuelo favorito, ¡te verás hermosa!

Olivia Palermo. Foto: Instagram oliviapalermo

Con información de telva.com