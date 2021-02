Peinados de CELEBRIDADES que debes llevar este 2021 ¡son looks bien acertados!

Si quieres tener el look de una celebridad este 2021, en La Verdad Noticias te decimos cómo hacerlo con estos peinados que les puedes copiar a las famosas y que sin duda ¡te harán ver cómo una!, además, son una recomendación del estilista del nuevo salón The Beauty Concept Hair en Madrid, Fran Galán, así que ¡tienes que llevarlos!

Peinados que debes copiar a las celebridades

Look ‘Half-Up’

El estilista Fran Galán asegura que este peinado tiene un efecto ‘lifting’ que ayuda a marcar los rasgos y estiliza la cara, la idea es que en la parte superior del cabello se sujete un moño o moños desenfadados o pulidos de acuerdo con lo que se necesite, creando un look digno de toda celebridad, ¡tienes que intentarlo!

Look ‘Half-Up’. Foto: Elle

Cabello suelto con ondas libres

Este peinado es uno de los más acertados cuando se trata de imitar a una celebridad, pues según el experto estilista es una clásico que jamás decepciona, ya sea lo lleves ‘messy’ o pulido, aunque, declaró que:

“Cuanto más naturales, más caídas y más sueltas sean las ondas, más nos gustará el resultado.”

Cabello suelto con ondas libres. Foto: msn.com

Look con ‘ponytails’

Fran Galán, asegura que este peinado es uno de los que reinó en los últimos desfiles de moda, así que será uno de los looks más solicitados que por supuesto, también las celebridades llevarán, pero eso no es todo, no solo vendrán en las próximas temporadas en su versión clásica, el experto comentó que se les añadirá gomas, horquillas, coleteros y hasta ondas y trenzas, ¡te verás maravillosa!

Look con ‘ponytails’. Foto: Elle.

Luce como una celebridad con un recogido bajo

El experto estilista del salón The Beauty Concept Hair, señaló que lo que realmente se necesita es la sencillez para encontrar la elegancia, algo que saben hacer bien las celebridades y que sin duda podrás conseguir con este peinado, aseguró que puede ir tanto ‘messy’ como pulido e incluso se le pueden añadir trenzas, envueltos hacia dentro, rizos o retorcidos, todo es cuestión de que lo adaptes a tu estilo.

Recogido bajo. Foto: Elle

TE PUEDE INTERESAR:Peinados fáciles para crear recogidos inspirados en los looks de Kylie Jenner

Súper liso

Las celebridades que aman los looks sofisticados saben que llevar el cabello sin frizz y completamente liso es la mejor manera de destacar con elegancia, así que debes echar mano de este peinado si quieres lucir como una, y al respecto, Fran Galán señala que:

“Idóneo para melenas Midi o Long Bob, ya que estiliza las facciones y la línea del corte.”

Cabello pulido y liso. Foto: Elle.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de Elle.