Peinados creativos con los que no hay necesidad de aplicar gel.

Si eres de las mujeres que detesta el gel y por ende buscas peinados que no lo requieran o simplemente lo evitas, estas opciones te serán de gran ayuda puesto solamente necesitas unos minutos para que queden listos, y lo mejor de todo es que no necesitarás ningún tipo de fijador para tu cabello, a menos que así lo quieras.

Así es, llega un punto en el que le decimos adiós a este producto, ya sea porque en algunas ocasiones, algunos, nos lo dañan, porque que queremos lucir lo más natural nuestro cabello, no nos gusta ponerle otras cosas más que su tratamiento o simplemente porque el resultado (apariencia) nos desagrada.

Por ello si te encuentras en esta situación, y aunque hay gel sin alcohol o con otros ingredientes, en donde ya no quieres usar otro producto más que no sea tu shampoo y crema reparadora o para hidratar, los siguientes peinados serán tus mejores aliados; lo mejor de todo es que te sentirás súper cómoda con ellos y serán tus grandes aliados en esas reuniones que no son tan formales pero que si te tienes que dar una pequeña arregladita.

Peinado con colitas cruzadas

Si, este es uno de los peinados creativos que seguramente te encantarán, puesto que tiene un toque muy original, es muy fácil de hacerlo, y como comentamos, no necesitarás de gel. Para lograr este peinado, solamente necesitas dividir tu cabello en dos de forma diagonal, posteriormente sostener una parte de este con una pinza para que podamos sujetar el otro lado del cabello para finalizar con el amarre de la parte contraria.

Tres chongos

Este también es uno de los peinados que también te gustarán mucho por la rapidez y por cómo luce. Solamente inicia con una media cola, divide en dos el cabello suelto, enrolla cada parte y agarra con pasadores.

