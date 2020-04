Peinados con mucho estilo que los harás es cuestión de segundos. (Foto cortesía All Things Hair)

Aunque esta cuarentena no nos ha permitido ir a grandes lugares, de compras o a un evento en el que nos tengamos que arreglar para llevar un look súper fresco, no hay por qué no arreglarnos, por ello estos peinados llenos de estilo te serán de gran ayuda para verte diferente en este confinamiento.

Peinados con mucho estilo

Sí, en algunas ocasiones pensamos que el hecho de estar en casa es sinónimo de olvidarnos de nuestra imagen personal, en otras palabras, de estar en fachas, sin embargo esto no tiene que ser así. Por ello estos peinados con mucho estilo te serán de gran ayuda para lucir arreglada.

Peinado semi recogido

Si eres amante de Kate Mara, seguramente viste este peinado en su hermosa melena rubia, el cual luce a la perfección puesto que no está tan marcado ni tan simple, sencillamente es un look lleno de estilo que tiene su toque especial; para este lo único que tienes que hacer es una pequeña raya enmedio y recoger tu cabello con una pequeña media cola.

Peinados con mucho estilo que los harás es cuestión de segundos. (Foto cortesía Pinterest)

Peinado para atrás

Así es, probablemente habrás visto este peinado en diversas celebridades y te quedaste con las ganas de hacerlo.Este estilo pareciera que el cabello está mojado pero no es como tal, esto es gracias a la forma en la que se peina: Aplica gel sobre tu cabello mojado, manda el cabello para atrás, agrega más gel, peinalo para repartir el gel y listo, en cuestión de segundos lo tendrás.

Peinados con mucho estilo que los harás es cuestión de segundos. (Foto cortesía Telva)

Peinado con trenza

Finalmente, y algo que no puede faltar en los peinados que están llenos de estilo,son las trenzas, tal como la luce la actriz Holland Roden; un punto muy importante de este es que la raya de lado le dará un toque muy particular a tu look que será perfecto para esta primavera que tiene un calorcito muy particular.