Peinados con ligas para niñas, hechos para mamás que ¡quieren impresionar!

Estos peinados con ligas para niñas son dignos de presumir, ¿estás lista para ser la mejor mamá del mundo? Foto collage: Instagram studiohilde

Crear looks lindos y tiernos para tus hijas, será más sencillo con los peinados con ligas para niñas que te presentamos en este artículo, son divertidos y coloridos, además si estás buscando ser una mamá que impresione, esta es tu oportunidad, porque estos estilos para el cabello parecen tan complejos que definitivamente te lloverán halagos, ¿estás preparada para ser la mejor madre del mundo?

Peinados con ligas: red de ligas

Si tu pequeña ama los colores y detesta el fleco o simplemente quiere lucir más hermosa que ninguna, este look le encantará, pues, para crearlo requieres de muchas ligas de colores, aunque también si quieres subir el nivel podrías incluso hacer un degradado de tonos, es decir, cada hilera tendría su propio color, así que se verá como una obra de arte.

Este peinado para niñas es realmente asombroso, y lo puedes adaptar a tu gusto, para realizarlo tienes que realizar primero el triángulo y con cuidado ir marcando la cuadrícula que unirás con ligas, al final solo tendrás que trenzar el cabello restante de los lados, así que ¡a practicar!

Peinados con ligas: moño alto

Dale un giro inesperado al peinado de tu pequeña, con este look, para hacerlo necesitarás realizar una división en el cabello que será en toda la circunferencia de la melena, procura que la franja de cabello que usarás sea delgada, pero no tanto, pues recuerda que cerca del rostro, el cabello es más pequeño y puede que sea difícil sujetarlo, ya que tengas la división, haz una coleta temporal con el resto del cabello.

Ahora guíate de la imagen y con las ligas sujeta los pequeños cabellos de forma simétrica con las ligas, luego con las pequeñas coletitas que te quedarán del primer paso, haz una nueva compartiendo gajos de cabello, ya que termines, ahora sí hasta una coleta alta y luego crea el moño, se verá hermosa y claro ¡impresionarás a todos!

Peinados con ligas: moño diamante

Este look es más fácil de hacer de lo que parece, para comenzar, tienes que hacer una división de triángulo invertido en la nuca y mantener sujeto el resto del cabello en un chongo temporal, luego separa tres mechones y sujétalos con ligas.

Ahora separa cada uno en dos partes y comienza a tejer, al final obtendrás solo un mechón de pelo que unirá tu red y ese será el que unirás con el moño alto, cuándo comiences notarás que es más fácil de lo que aparenta.

Peinados con ligas: dos moños

Este look dejará a todos con la boca abierta, porque parece muy complejo, pero en realidad no lo es, solo tienes que separar el cabello que usarás para la red y el que utilizarás para los moños, ya que tengas las divisiones realiza las coletas y prepárate para tejer el pelo, realiza primero las trenzas, para que sea más fácil la red, así no tomarás cabello extra.

Al terminar el trenzado y la red, las coletitas que te quedarán de esos mechones de cabello intégralas a los dos moños que ya habías realizado, ¡se ve extraordinario!

Peinados con ligas: trenza francesa

Este look es súper fácil de hacer, pues solo es una trenza francesa, la única variación es que antes de comenzar a trenzar separarás el cabello en tres partes, siendo la parte central la más gruesa, luego a los lados realizarás de forma simétrica varias divisiones, cada mechón lo sujetaras pegado al cuero cabelludo con ligas, al finalizar solo trenza los gajos con el resto del cabello y ¡listo!, todos se preguntarán: ¿cómo lo hizo?

Con información de Instagram studiohilde.