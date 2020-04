Peinados con coleta que te encantarán si amas las ondas y los rizos. (Foto cortesía ¡Hola!

Peinados con coleta:Sin duda alguna esta cuarentena es una oportunidad para sacar a flote a nuestra creatividad y emprender diversas cosas que en su momento no pudimos hacer por diferentes motivos, uno de ellos que siempre ponemos como el principal: El tiempo, sin embargo ahora lo tenemos en su máximo potencial.

Tras lo anterior seguramente habrás visto los tutoriales de Teresa Bass y en su momento pensaste que no podías hacerlo porque te llevarías muchas horas o simplemente porque pensaste que era muy laborioso y no te diste el espacio para hacerlo (aunque esto no es así puesto que son súper fáciles y espectaculares, ahora en esta situación de confinamiento los disfrutarás paso a paso.

Peinados con coleta que te encantarán

Así es, los tips de Teresa Bass tienen un toque muy particular puesto que, y por poner un ejemplo que veremos a continuación, puede crear estupendos rizos con un lápiz y una plancha para el cabello; así que comencemos puesto que estos peinados te encantarán.

Peinados, coleta con ondas

Si lo único que deseas es una coleta súper sencilla pero con toque muy particular, lo único que necesitas es recoger tu cabello y con la plancha vas ir metiendo las puntas hasta que logres un ipso facto.

Peinados con coleta que te encantarán si amas las ondas y los rizos. (Foto cortesía Revista Clara)

Por otro lado si estás buscando un peinado con coleta que esté más marcada y por ende que luzca con ondas, este es para ti. Cuando tengas la coleta separa los mechones y elabora las ondas; dependiendo de tu gusto es que tan marcadas van a estar.

Finalmente uno de los peinados tan esperados y que amarás si quieres algo diferente y un look creativo; para este solamente se enrolla cada parte de tu cabello y pasas la plancha como lo muestra en el video; sin duda alguna te encantará por como luce y lo fácil que es.