Peinados con cabello suelto para darle un toque especial a tu rostro

En esta vida hay grandes opciones que nos ayudan para darle un toque especial a nuestro rostro, un claro ejemplo de esto son lo siguientes peinados con cabello suelto que sin duda alguna serán tus mejores aliados para afinar tu cara; así que comencemos porque seguramente estas ideas te encantarán.

Peinados con cabello suelto para afinar tu rostro

Así es, aunque no lo creas hay muchas alternativas para lograr que tu imagen se potencialice, en este caso y para el rostro, existen peinados que son de gran ayuda. En este caso te presentaremos algunos con cabello suelto que seguramente amarás; lo mejor de todo es que son perfectos para restar un poco de calor, ideales para estas temporadas.

Buns

Si eres de las mujeres que tiene el cabello largo y por ende ama lucirlo en toda la extensión de la palabra , sin duda alguna este te fascinará puesto que tu melena no la tienes que recoger al 100%. Para este lo único que necesitas hacer son dos pequeños buns y el flequillo que no puede faltar en este espectacular look.

Peinados con cabello suelto para darle un toque especial a tu rostro. (Foto cortesía Pinterest)

Chongo alto

Uno de los peinados que no pueden faltar entre las opciones para afinar tu rostro es el chongo alto, por ello si lo que deseas es ese plus en tu cara y buscas una opción que conlleve la mayoría de tu cabello, este es para ti; al igual que al anterior no te olvides de los inigualables mechones.

Peinados con cabello suelto para darle un toque especial a tu rostro. (Foto cortesía Wattpad)

TE PUEDE INTERESAR: Peinados que te ayudarán a disimular los mejillas para crear un look perfecto

Media cola

Finalmente y no porque sea el menos importante en este abanico de peinados con cabello suelto, la media cola con chongo es estupendo si quieres un término medio y por ende un peinado que no sea tan marcado; si gustas a este le puedes colocar un hermoso listón o moño, todo es cuestión de lo que más te guste y con lo que te sientas cómoda.