Peinados: Opciones para las mujeres con corte bob. (Foto cortesía Hogarmania)

En algunas ocasiones cuando nos cortamos el cabello pensamos que así lo tenemos que dejar y por ende no lo debemos peinar, sin embargo no siempre tiene que ser así. Por ello si eres de las mujeres con corte bob o te lo harás, estos peinados seguramente te fascinarán, puesto que son hermosos y los puedes hacer en cuestión de unos pequeños minutos.

Peinados corte bob

Así es, cuántas veces no nos hemos hecho un nuevo corte de cabello y pensamos que este tiene que permanecer intacto, muchas, pero calma, afortunadamente hay muchas opciones para los diferentes cortes de cabello. Por ello si llevas un corte bob, las siguientes opciones de peinados podrían ser tus mejores aliados.

Chongo

Si lo que quieres es olvidarte del calor por un momento y por ende buscas un peinado que recoja todo cabello, este podría ser para ti, más si gustas de las inigualables trenzas que nos brindan un toque especial.

Peinados: Opciones para las mujeres con corte bob. (Foto cortesía Pinterest)

Diadema

Por otro lado si lo que deseas es un peinado que te permita lucir tu hermosa cabellera, la siguiente opción podría ser tu gran aliada si tu corte de cabello es bob.

Peinados: Opciones para las mujeres con corte bob. (Foto cortesía casaydiseno)

Media cola

Sí, los peinados de media cola son de gran ayuda para este tipo de cortes de cabello, esto porque el espacio que se genera entre el hombro y el final del cabello, hacen que se vea súper estético.

Peinados: Opciones para las mujeres con corte bob. (Foto cortesía Pinterest)

Semi recogido

Finalmente y no porque sea el menos importante, al contrario, este peinado semi recogido es sensacional para las mujeres que aman los looks frescos, casuales y súper ligeros. Así que si gustas de estas características esta opción podría ir perfecto contigo; todo es cuestión de tus gustos y de lo que te haga sentir más cómoda, no porque a otra persona le gustó más y ti no, finalmente tú llevarás este peinado.