Peinados Home Office que te salvarán en las videollamadas

Sí aun sigues presa del Home Office y ya no sabes cómo te peinarás para tu próxima videollamada, aquí te compartimos varios peinados que te serán de increíble utilidad, recuerda siempre combinarlos con tu outfit para crear un look destacado y digno de una mujer inteligente, trabajadora y hermosa ¡cómo tú!

Peinado Messy Bun

Usa este peinado para crear un look “messy” que destaque, puedes agregar aretes largos y diademas que le den un toque especial, para realizarlo solo necesitas una liga para sujetar el cabello y llevarlo lo más alto que quieras, ¡te verás genial!

Look French Twists

Este peinado va bien en cualquier tipo de cabello, para crearlo solo necesitas fijados, pasadores y habilidad, pues al comienzo te podría parecer un poco complejo, así que te compartimos un tutorial que te ayudará en tu misión, el acabado te hará ver formal, pero sin ser demasiado extrema.

Peinado Braided Bun

Si tu cabello amaneció rebelde, este look te vendrá cómo anillo al dedo ya que te ayudará a mantener el control de tu melena y al mismo tiempo te dará un aspecto romántico, lo único que necesitas hacer es realizar una o dos trenzas francesas comenzando de la frente a la nuca, al llegar ahí solo realiza un chongo con el cabello restante, ¡te verás muy linda!

Look Clipped

Si tu corte de cabello es bob o lob, puede que se te dificulte la búsqueda de peinados rápidos, así que mejor toma un clipped y recoge tu cabello en un chongo, es súper práctico y se ve ¡muy femenino!

Peinado Mini Ponytail Braid

Este look puede parecerte complicado, pero no lo es, solo debes realizar pequeñas coletas con ligas, al menos dos o tres y concluir con una trenza que podrás fijar como un chongo bajo, ¡te encantará!

Look Twist Side Ponytail

Este peinado es perfecto para lucir muy arreglada si mucho esfuerzo, lo único que tienes que hacer es dividir tu cabello en dos gajos, luego hacer un torcido con ellos, cómo si estuvieras haciendo una trenza, luego amarra con un aliga ¡y listo!, estás preparada para impresionar.

Peinado Slicked Down Bun

Este look te sacará de apuros si no te ha dado tiempo de bañarte o simplemente no te dieron ganas de hacerlo hoy, pues no se notará que tu cabello está sucio, para crear solo debes cepillar muy bien tu cabello y realizar un chongo muy pegado a tu nuca, te verás muy pulcra.

Con información de instyle.mx.