Peinado de Dua Lipa es la tendencia de este 2020 ¿sabes cómo copiarlo?

Peinado de Dua Lipa es la tendencia de este 2020 ¿sabes como copiarlo?. Foto: La Opinión.

La cantante y modelo británica, Dua Lipa, dejó sin habla al público que se presentó a admirar la alfombra roja de los premios Grammy de este 2020, ya que, no solo resaltó por su extravagante manicure y su sencillo, pero, hermoso vestido blanco, sino por el peinado que lució su melena, pues, le dio un toque moderno que fue crucial para resaltar su outfit.

Peinado de Dua Lipa es la tendencia de este 2020 ¿sabes como copiarlo?. Foto: Nueva Mujer.

¿Cómo era el peinado de Dua Lipa?

A diferencia de otras celebridades, la cantante británica, optó por lucir sencilla y moderna en su paso por los Grammy 2020, y su peinado lo dice todo, pues, solo lo recogió por detrás y dejó suelto su flequillo, ¿te imaginas cómo lo peinó?, a continuación, te decimos cómo lucir como ella.

No te angusties si tienes el cabello corto, es perfecto para este peinado, seguramente Dua Lipa, lo consideró con mucha atención porque ella, lo tiene de ese modo, así que, despreocupate, te verás increíble.

Peinado de Dua Lipa en los Grammy 2020

No es tan complicado como crees, pues, la modelo británica optó por realizarse un recogido y se hizo una raya al frente, dejando dos mechones de cabello, para que, destacar su rostro.

Además, utilizó gel al peinarse, para que, su look estuviera perfecto durante todo el evento. ¿Te animas a intentarlo?

Peinado favorece los contrastes

Si tú, al igual que, Dua Lipa, llevas un estilo de cabello con contrastes, este peinado es perfecto para ti, pues, con él, se logran apreciar todas las tonalidades.

TE PUEDE INTERESAR: Peinados con trenzas que son ideales en esta primavera 2020

Si eres un verdadero seguidor de esta famosa cantante y modelo británica, seguro has notado que este peinado destaca en la portada de su próximo tour 2021 por su disco Future Nostalgia, si aún no lo has notado, te dejamos la fotografía.

Dua Lipa. Foto: Instagram de Dua Lipa.

Con información de Nueva Mujer.