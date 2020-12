Peinado con radiador en TikTok es un reto ¡de locura!, ¿te atreves a hacerlo?

En TikTok usan radiador para crear ondas perfectas. Foto: www.vanitatis.elconfidencial.com

TikTok está revolucionando la forma en que nos arreglamos, y es que ahora que el invierno está más cerca que nunca, esta red social ha lanzado un reto increíble para aprovechar el calor de tu radiador para crear un peinado espectacular con ondas que, se está convirtiendo en una verdadera tendencia, ¿ya viste los videos?

Peinado TikTok con radiador

Si quieres triunfar en TikTok seguro que lo harás si logras crear ondas perfectas en tu cabello con ayuda de un radiador, pero ¿cómo se hace?, en La Verdad Noticias te lo decimos.

Lo único que tienes que hacer es tomar gajos de cabello y enrollarlos uno a uno en los cilindros de un radiador tubular, luego dejarlo así algunos minutos y ver el efecto que esto tendrá, eso sí, procura que la punta quede libre, ya que esto le dará firmeza y las ondas quedarán mucho más marcadas.

Peinado de TikTok con radiador. Foto: impresión de pantalla TikTok @elisamontorio

Este reto de TikTok sin duda se ha convertido en una tendencia muy fuerte; sin embargo, no se debe olvidar que siempre se debe tener mucho cuidado al hacerlo, ya que el radiador o calefactor no está hecho para realizar ondas para el cabello, además es crucial que siempre, sin importar qué herramienta de calor uses para peinar tu melena, apliques un protector térmico.

Aunque, seguro te sorprende esta innovadora forma de peinar el cabello, no hay que olvidar que durante la historia de la humanidad han existido técnicas realmente increíbles para conseguir peinados perfectos, y una de estas, aunque no la puedas imaginar era la de alisar el pelo con una plancha para ropa, sí, solo bastaba con colocar la melena en una superficie plana y adecuada, luego sobre esta se ponía una prenda de algodón y se pasaba el electrodoméstico, aunque el acabado no era tan perfecto, pero ¡realmente lo hacían!

