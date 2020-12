Pegging: Tendencia SEXUAL que impulsará tus relaciones ¿Te atreverías?

Tendencia sexual entre para pareja heterosexual. Foto:Xpanded shop

Nuevas estadísticas han revelado que el ‘pegging’ es la última tendencia sexual que arrasa en las habitaciones y los foros de Internet. ¿Quieres probar algo nuevo, mezclar un poco las cosas o aventurarte sexualmente en un territorio desconocido con tu pareja?

Pegging: Tendencia sexual

Según el terapeuta sexual y autor de She Comes First Ian Kerner, pegging o vincular es un término que fue acuñado por primera vez por el columnista sexual Dan Savage. Para los no iniciados y más inocentes entre ustedes, es la palabra que se usa para describir el sexo anal en parejas heterosexuales.

Estereotípicamente, se refiere al sexo en el que el chico está en el extremo receptor de la penetración anal y la pareja femenina usa un consolador con correa para llevar a cabo la penetración.

En otras palabras, el pegging es un hombre que es penetrado analmente por una mujer que lleva un consolador con correa. Aunque el término tiende a usarse en un contexto heterosexual, las parejas de lesbianas, trans y queer también disfrutan del pegging.

El minorista de juguetes sexuales en línea Lovehoney informó que es un movimiento sexual en aumento entre las parejas heterosexuales en el Reino Unido, con un aumento de las ventas de cinturones de seguridad de casi un 200% en el último año.

Tendencia sexual pegging. Foto: Cosmopolitan

¿Cómo se popularizó el pegging?

De la misma manera que Ann Summers atribuyó el zumbido de los vibradores del cambio de siglo a la aparición del Rampant Rabbit en un episodio de 1998 de Sex And The City, la cultura popular ha ayudado a poner este movimiento sexual en el mapa perverso.

En 2015, la comedia estadounidense Broad City, un programa que sigue las hazañas de dos neoyorquinas millennial, presentó a uno de los personajes principales que identificaba a su enamorado a largo plazo.

Pegging también hizo un cameo en un montaje sexual en la exitosa película de superhéroes Deadpool, con Ryan Reynolds tomando uno para el equipo masculino progresivo. Incluso hay un hilo de Reddit con 34,000 Redditors dedicados al movimiento sexual, donde las publicaciones van desde consejos de arnés hasta celebraciones de selfies.

La Dra. Gayle Brewer, psicóloga de relaciones y comportamientos sexuales de la Universidad de Liverpool, está de acuerdo. Abandonar los estereotipos sexuales asociados con el género y la sexualidad puede ser liberador. Tradicionalmente, tenemos la idea de que el papel del hombre es tomar el control sexualmente y que las mujeres son más sumisas en el dormitorio.

La vinculación puede no ser del agrado de todos, pero parece que puede ser increíblemente liberador. Puede cambiar los estereotipos sexuales y exponerlo a nuevas perspectivas, con consecuencias sorprendentemente placenteras y progresivas. Disfrutar. Si deseas conocer otras tendencias o posiciones sexuales para experimentar con tu pareja, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

