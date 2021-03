Pechugas de pollo con espinacas con queso, una receta saludable ¡que amarás!

Si amas la comida saludable, esto te interesa, pues aquí te compartimos una receta de pechugas de pollo rellenas de espinacas con queso que te va a encantar, pues, no solo sabe deliciosa, también es muy práctica, ya que, puedes prepararla en tan solo 15 minutos, ¿te atreves a romper tu propio récord?, ¡manos a la cocina!

Receta de pechugas con queso y espinacas

Aunque sabemos que a todo nos acostumbramos, dicen por ahí, y seguro que estás de acuerdo que, a lo único que el ser humano no se adapta es “a no comer”, y es que para muchos la hora de la comida es un verdadero dolor de cabeza, pues no se les ocurre qué preparar; sin embargo, existen recetas que no necesitan de mucha creatividad para ser hechas, tan solo hambre y manos rápidas, y este es el caso de estas pechugas rellenas de espinacas con queso.

Recuerda que esta receta te da un ejemplo claro de que comer pechugas rellenas es muy fácil, aunque claro, solo es un ejemplo, ya que, puedes hacer un relleno de cualquiera de tus ingredientes favoritos.

Receta de pechugas con queso y espinacas. Foto: sabrosano.com

Ingredientes:

2 filetes Pechuga de pollo

200 gramos de espinaca cocida

200 gramos de queso rallado

200 gramos de queso crema

Sal, pimienta y aceite

Preparación:

Para hacer esta deliciosa receta, recuerda lavar y desinfectar muy bien las espinacas.

Luego, toma los filetes de pollo y salpimienta, reserva.

Ahora, cocina por 5 minutos las espinacas ya limpias, después licúalas junto con el queso para hacer el relleno de las pechugas de pollo, reserva.

Para concluir con esta receta, toma las pechugas y haz cortes para introducir en ellas el relleno, luego coloca el relleno y deja cocinar por 15 minutos, sazona con pimienta, sal y aceite de oliva, deja que el queso se gratine por completo, y ¡listo!

Con información de mdzol.com