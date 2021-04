Pay de queso, la receta fácil que puedes hacer sin horno ¡es delicioso!

¿Quieres pay de queso?, seguro que ha pasado por tu mente alguna vez, pero no siempre puedes conseguir una última rebanada en la panadería o simplemente no encuentras uno que valga cada centavo invertido, por eso, mejor te compartimos la receta fácil para que lo hagas desde casa y no te preocupes es ¡sin horno!

Receta fácil y sin horno: pay de queso

Preparar en casa pay de queso nunca podría ser más sencillo con esta receta fácil sin horno, y es que la firmeza de este postre se obtendrá con otras técnicas culinarias que si aprendes bien, podrás replicar en otros platillos, y estas son el uso la refrigeración y la grenetina, así que toma nota, ¡y manos a la obra!

Ingredientes:

45 gramos de mantequilla

150 gramos de galletas de vainilla

190 gramos de queso crema

200 gramos de leche evaporada

400 gramos de leche condensada

225 gramos de media crema

Juego de 1 limón

20 gramos de grenetina

80 mililitros de agua

1 cucharada de esencia de vainilla

Receta fácil y sin horno: pay de queso. Foto: peopleenespanol.com

Preparación:

Para comenzar con esta receta fácil primero debes hacer la base del pay de queso, para ello tendrás que triturar las galletas y luego revolverlas con mantequilla líquida, cuando tengas la mezcla deberás colocarla en la base del molde que usar para el postre cuidando de que quede completamente compactada y plana, haz lo mismo en las paredes del molde, luego reserva en el refrigerador.

Ahora hidrata en agua fría la grenetina y espera a que cuaje.

Después lleva al vaso de la licuadora todos los demás ingredientes, cuando obtenga una textura cremosa, en ese momento tendrás que añadir en hilo la grenetina que deberás previamente derretir en el microondas o a baño maría, hazlo con precaución, pues no deberás dejar de licuar.

En cuanto tengas la mezcla anterior lista debes vaciarla sobre la base del pay de queso (tienes que probar esta tarta) puedes que preparaste con las galletas, luego lleva al refrigerador por dos horas y ¡listo!, ya podrás disfrutar del delicioso sabor de esa receta fácil, al momento de servir puedes usar cajeta, chocolate, caramelo y hasta tu ¡mermelada favorita!

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Con información de gastrolabweb.com