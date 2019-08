Paulina Peña sorprende en Instagram con vestido low cost

La conocemos por ser la hija mayor del ex Presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto, pero en realidad, Paulina Peña se posiciona ya como una de las influencers favoritas del país. Si bien hasta ahora sólo cuenta con poco más de 150 mil seguidores en Instagram, poco a poco se ha hecho de una base de seguidores a los que aconseja e inspira con su gran estilo y sentido de la moda.

Hace tan sólo unas semanas compartió a través de IGTV su rutina de maquillaje diario, revelando por fin cómo logra las hermosas pestañas que adornan sus ojazos, sin embargo, otro aspecto que la ha caracterizado son sus vestuarios, siempre a la moda y en tendencia.

No obstante, contrario a lo que podrías pensar, Pau ha aprendido que en la moda, para verte increíble, no necesitas invertir grandes cantidades de dinero, pues si bien podría contar con prendas de las más reconocidas firmas de ropa, también ha sabido explotar su armario con diseños de tiendas low cost.

Tal fue el caso del vestido con el que la pudimos ver hace tan sólo 2 días en su cuenta de Instagram, en donde compartió una fotografía con su amiga Tere Perez Teuffer y lució un bello vestido en color palo de rosa de Zara.

Te podría interesar: Nicole Peña sorprende en Instagram con radical cambio de look

El vestido es de cuello redondo con mangas por debajo del codo y acabado asimétrico, con una falda plisada en línea evasé y un hermoso detalle tejido, combinado con encaje, tanto en la parte superior como en las mangas. ¿Lo mejor? ¡Únicamente cuesta 899 pesos!

Aunque esta no sería la primera vez que la vemos con él (compartió una fotografía con la misma prenda el pasado 9 de junio), no podemos negar que luce fantástica y definitivamente es un must en tu armario, ¿o tú qué opinas?

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.