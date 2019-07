Patry Jordan te invita a superarte con “Yo Puedo con todo”

Patry Jordan, que en el 2014 abrió un nuevo canal, Gym Virtual, que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y en el que cada día cuelga rutinas y ejercicios, comparte el libro “Yo puedo con todo”, un trabajo donde la diva nos comparte su filosofía de vida: “Yo Puedo con todo, mi mantra, al filosofía que define mi vida. Porque el deporte no es más que disciplina, esfuerzo y constancia, las tres reglas necesarias para alcanzar tus metas”, afirma Patry.

Para Patry lo que realmente importa es hacer esta reflexión y conseguir organizar par que el proceso sea lo más simple y agradable posible.

“¿De qué hablamos cuando hablamos de motivación? Parece el título de una película, pero creo que es bueno recordarlo. La Motivación, más que energía o el impulso de actuar, es estar convencido de que lo que quieres y, en especial, de que puedes. Solemos motivarnos al principio, cuando decidimos y visualizamos que vamos por fin a por nuestros objetivos, pero hay días en los que esa determinación se ve influida por emociones o cosas que nos pasan. Hay días en los que no nos vemos con fuera, hay días en los que creemos que no lo conseguiremos porque no lo hemos logrado antes, o simplemente, hay días en los que nos falta fuerza de voluntad y creemos que no damos más. Pero olvídate de todo eso, y quédate con que esta vez va a ser diferente”, comparte la autora.

La autora garantiza que los lectores notarán los beneficios tan positivos como transformar el desánimo en alegría.

Patry afirma que lo primero es que tienes que ser consciente de todo lo que va a implicar tu propósito. “No solo tienes que desear el objetivo, sino que tienes que estar dispuesto a hacer todo lo que implica alcanzarlo. Tus expectativas tienen que estar a la altura del compromiso que tendrás. Esta vez tienes que hacer lo imposible por conseguirlo. Porque está muy bien desear algo, pero si no estás dispuesto dar el cien por cien, vas a sentir que siempre acarrearas ese objetivo sin cumplir, y te vas a frustrar por no conseguirlo”, afirma.

“Si quieres acabar con esto, la única pregunta que quiero que te plantees en este momento es: ¿Quieres poder? Si tu respuesta sincera es sí, puedo ayudarte y espero hacerlo. Identifica objetivos, busca soluciones, organízate, toma decisiones y haz pequeños cambios siempre que te lo puedas permitir. Y sobre todo, no pierdas de vista que es preferible abarcar lo justo en cada fase, porque no solamente podemos no podemos estar siempre al doscientos por ciento, sino que ponerte objetivos demasiado exigentes aumentará tus expectativas y puedes caer en la frustración cuando estas no se cumplan”, aclara de manera directa.

Con este trabajo podrás sentirte afortunado y borrar el agobio para disfrutar lo mucho que trabajas para ser tu mejor versión.

Así que no lo pienses más, transforma tu cuerpo en 21 días con Patry Jordan, la gurú del fitness a la que siguen un millón de personas al día, con este libro de 208 páginas que ha sido lanzado vía Editorial Planeta.

Ricardo D. Pat