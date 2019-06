Patricia Garfias, una eterna impulsora del hábito de la lectura

Paty es integrante del Centro Yucateco de escritores, y nos comentó que se reunió con la presidenta de la Red Literaria del Sureste, para hablar sobre la necesidad e importancia de dejar atrás la idea de que los grupos deben tener como pugna entre ellos y trabajar juntos como mediadores, como promotores de la lectura, porque final de cuentas lo que todos quieren como escritores es que los lean.

La bella autora compartió su optimismo, pues las cosas en su editorial han ido mejorando desde que lo retomó como proyecto de vida, por lo que ahora están establecidos con un equipo. “Ahora contamos con personal que trabaja con redes, gente que diseña, que trabaja de planta, estamos establecidos y tomando un montón de libros, de autores, de proyectos de otros artistas, e incluso podemos trabajar con personas que quizá no tienen para pagar una enorme edición pero que nosotros deseamos también apoyar y ya la editorial lo permite y creo que eso es ya un cambio para bien”.

Patricia Garfias, entre otras actividades dirige la revista “Zivot”.

Dijo que con Pequeña flor de loto ediciones se pueden hacer cargo desde el diseño y concepto del libro. “Diseñamos el concepto y le decimos de qué tamaño podría ser el libro, cómo se vería, los colores, cómo vamos a presentar decidimos la estrategia si es necesario escribirlo juntos. En otras ocasiones ya nada más trabajamos la maquetación y el diseño porque el autor ya llega con el texto totalmente completo en Word y ya nos dice y sabe hasta que de color va a querer cada detalle dentro del libro, entonces podemos hacer este diseño y concepto del libro como tal hasta la maquetación y el diseño editorial, pues también podemos trabajar ilustraciones y los servicios del plan de marketing”.

“A chiquiratona no le gusta bañarse”, escrito en conjunto con su hija y que fue presentado en la FILEY 2019.

Señaló que una de sus grandes alegrías fue la realización de “A chiquiratona no le gusta bañarse”, un libro álbum totalmente ilustrado para niños, sobre una ratona a la que literalmente no le gusta bañarse. “Este cuento es para mí la alegría de compartir algo con mi hija, es también la forma de decirle a la gente que los niños no solamente son muy creativos, sino que si se les acerca a las diferentes disciplinas artísticas, como ellos mismos creadores pues seguramente no le van a tener miedo a los libros en la escuela, no le van a tener miedo a ser creadores de muchas codas no solo a nivel artístico, porque ya les demostraste que pueden hacer cualquier cosa, me gustaría que ese libro sirva de ejemplo a otros papás de poder hacer libros en casa con sus hijos, con las historias que los niños les cuentan, y se pueden imprimir en una impresora cualquiera y se pueden recortar, engrapar, y hacer libros que a los niños les van a servir para darse cuenta que ellos también pueden ser creadores”, concluyó.

Ricardo Pat