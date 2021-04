Pastel de boda de Kate Middleton era tan grande que causó daños a su palacio

Kate Middleton y el príncipe William están a punto de celebrar su décimo aniversario de bodas, pero en La Verdad Noticias todavía estamos aprendiendo cosas nuevas sobre su gran día.

En el nuevo documental de ITV, The Day Will and Kate Got Married, aprendemos un montón de detalles nuevos sobre sus nupcias, que tuvieron lugar el 29 de abril de 2011.

¡Kate y William sorprenden con pastel de boda!

Una cosa que muchas personas no se dieron cuenta fue lo grande que era su pastel de bodas. El pastel de frutas de ocho niveles medía un metro de alto y, aparentemente, era muy difícil de transportar.

La diseñadora de pasteles, Fiona Cairns reveló que tuvieron problemas para llevar el pastel al Palacio de Buckingham para el gran evento y, finalmente, quitaron una puerta para pasar. La reina Isabel II tuvo algo que decir sobre el daño temporal.

Fiona Cairns presume el diseño para el pastel de boda de Kate y William

"Recuerdo que ella dijo: 'Escuché que han estado desmantelando mi casa'", dijo Cairns a los realizadores de documentales, según People. "Y yo le dije: 'Bueno, tuvimos que bajar una puerta de la habitación de abajo para que el carrito pasara con el pastel'. Pero todo fue devuelto, así que, al final, estuvo bien".

Curiosamente, el príncipe Harry y Meghan Markle se desviaron de la tradición para su boda en 2018. El pastel de frutas ha sido un elemento básico en muchas bodas reales a lo largo de los años, incluida la princesa Diana y el príncipe Carlos.

La pareja más joven optó por un pastel de flor de saúco de limón con crema de mantequilla glaseado que estaba decorado con flores frescas.

Mientras tanto, el pastel del duque y la duquesa de Cambridge, que en realidad consistía en 17 pasteles de frutas individuales que fueron decorados con más de 900 flores y hojas en glaseado blanco, se ha seguido sirviendo en cada uno de los bautizos de los hijos del príncipe William y Kate Middleton.

