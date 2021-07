Paso a paso para hacer peinados para niñas con trenzas fáciles

Los peinados para niñas con trenzas pueden ser fáciles, y muy complicados, existe una gran variedad y estilos que puedes realizar tú misma con mucha paciencia y creatividad.

Los peinados con trenza son una de las grandes tendencias de la temporada 2021 y 2022, ya se han visto en colecciones de las firmas y diseñadores prestigiosos, así como en las celebridades más influyentes.

Por estas razones y para que tu niñas se sienta toda una princesa, La Verdad Noticias te comparte algunos estilos de peinados para niñas con trenzas que le brindaran estilo, versatilidad y mucha frescura.

Tipos de peinados para niñas con trenzas

Peinados para niñas con trenzas

Las propuestas de peinados para niñas con trenzas recorren estilos muy variados, ya que se pueden ver peinados que son totalmente recogidos o semi recogidos, a continuación te los describimos.

Recogidos

Si optas por un recogido total, las posibilidades son infinitas. Puedes combinar las trenzas con coletas, o con el pelo enroscado en un bollo, y a la vez, utilizar diferentes complementos como moños, flores o broches.

Coletas

Como las trenzas francesas, que permiten realizar estilos muy creativos. Para una ceremonia o comunión, adornar el cabello con flores y perlas es una excelente idea. También puedes usar lazos o broches con brillantitos.

Semirecogidos con trenzas

Si optas por dejar parte del pelo suelto, puedes colocar el pelo en la parte superior de la cabeza para darle volumen, y que el estilismo se vea más festivo y de ceremonia. También puedes utilizar una gran variedad de accesorios, acordes a la ocasión.

Trenzas holandesas

Además, hay propuestas realmente muy simples que llevan poco tiempo de dedicación, como las trenzas holandesas, perfectas para todas las ocasiones.

Africanas

También puedes jugar con las trencitas africanas, en muchos de los casos decoradas con detalles sencillos como cintas, flores o broches, la única clave es la creatividad.

Peinados para niñas con trenzas

-Trenza francesa para niñas con flequillo.

Divisiones: Lo primero que debes hacer es separar con una pinza el flequillo, para que no te moleste y para que no quede ningún cabello largo mezclado entre los flecos. Inicio de la trenza francesa: Una vez que tienes los flecos separados, la primera alimentación se realizará en forma de triángulo invertido o corazón, después comienza a tejer la trenza francesa, cogiendo las primeras alimentaciones a lo largo de la línea divisoria del flequillo. Trenza francesa: A partir de ahí, tan sólo te queda disfrutar del trenzado y tener en cuenta un par de tips.

-Peinados con trenzas mexicanas para media melena

Divisiones: La división es muy sencilla ya que tan sólo hay que realizar una raya al medio y sujetar ambos lados con una coleta.

Dos coletas: En este peinado, la altura de las coletas es muy importante ya que si no tienes el cabello muy largo no debes hacer las coletas muy abajo ya que entonces no te llegará la trenza a la parte superior.

Trenzas simples: En cada trenza realiza una trenza simple y sujeta con una liga. Ensancha con cuidado las trenzas hasta que el ancho sea el mismo a lo largo de toda la trenza. Y ahora tan sólo queda unirlas en la parte superior.

Recoger las trenzas: En esta parte, tienes que tener horquillas cerradas a mano o pasadores.

-Peinado de dos coletas con trenzas

Dividir el cabello en dos mitades. Dos coletas altas. 3 trenzas de 3 en cada coleta. Dos coletas bajas. Une en el centro, las dos primeras trenzas de ambos lados. Ahora une las dos siguientes trenzas de ambos lados a las dos ya unidas anteriormente, tal y como te muestro en la foto. En la coleta central tienes que tener 4 trenzas. Separa dos de ellas y únelas a la tercera trenza y la coleta baja izquierda. Repite lo mismo que en el paso anterior, en el lado derecho. Tensa bien las dos trenzas, para que te quede bien centrado el peinado.

Peinado de dos coletas con trenzas

Recuerda que los peinados para niñas con trenzas pueden ser tan fáciles o complicados como tú te atrevas a realizarlo. Intenta y te encantará.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!