Paso a paso para conseguir un maquillaje natural irresistible

Crear un look de maquillaje natural puede ser complicado. Primero, debes encontrar los elementos de maquillaje adecuados que coincidan con tu tono y tipo de piel. Luego, tienes que difuminarlos a la perfección.

El maquillaje natural siempre ha sido furor entre los entusiastas, y por una buena razón. Te permite abrazar tus rasgos naturales y acentuarlos para crear una apariencia deslumbrante.

Las celebridades a menudo se han lucido con este look porque nada puede vencer a la belleza natural, de hecho es un look que no obedece a las tendencias de maquillaje como es el caso del crying makeup. Y en La Verdad Noticias te compartimos lo que necesitas y el paso a paso para conseguir este maquillaje.

¿Qué necesito para un maquillaje natural?

Un exquisito maquillaje natural es sencillo.

Aunque hablamos de un maquillaje natural, aún requerimos algunos productos para hidratar la piel y para conseguir un tono uniforme. Aquí tienes una lista de los elementos esenciales:

Hidratante

Primer

Base

Corrector

Rizador de pestañas

Rimel

Lápiz delineador de ojos

Bronceador

Rubor

Lápiz labial

¿Ya tienes todo listo? ¡Comencemos con la magia!

Te puede interesar: Delineado media luna ¡tendencia viral para párpado caído!

Maquillaje natural paso a paso

Para conseguir un maquillaje natural es necesario contar con algunos elementos.

Paso 1: Prepara tu piel

Preparar tu piel es clave para arrasar con este estilo de maquillaje natural para todos los días o cualquier estilo. Asegúrate de limpiar, tonificar e hidratar tu rostro correctamente con un humectante ligero antes de comenzar.

Paso 2: Aplicar tu base

Elige una base ligera o una crema hidratante con color en un tono que coincida exactamente con tu tono de piel. Si parece que no puedes encontrar su tono exacto, mezcla dos tonos para un acabado impecable.

Ahora, el truco para hacer que tu rostro se vea como si no tuviera nada puesto es difuminar, difuminar y difuminar un poco más. Así que toma un tiempo para hacer esto en detalle.

Paso 3: Coloca corrector

Iluminar tus ojos y elimina cualquier punto oscuro o enrojecimiento es lo que sigue. Usa un corrector que te encante.

Dibuja una forma de V debajo de tus ojos y usa tu brocha para difuminar muy bien el producto, hasta que no puedas ver ninguna línea o parche áspero. ¡Recuerde que difuminar es la clave!

La mirada es un punto importante del rostro.

Paso 4: Realicemos la mirada

Una vez que hayas terminado con tu base, es hora de realzar tus ojos. Comienza por rizar tus pestañas con un rizador de alta calidad. Una vez que logres tu rizo, ¡es hora de usar rímel!

Una capa de máscara de pestañas hace el truco para este estilo, tanto para las pestañas superiores como para las inferiores. Luego, usa un lápiz delineador negro para hacer la línea del parpado, para dar la ilusión de pestañas más gruesas y oscuras.

También es una gran idea arreglar tus cejas y agregar algo de definición, nada demasiado importante, ya que se trata de sutileza. Usa un polvo para cejas para rellenar las áreas escasas de tus cejas.

Cuida no pasarte con el bronceado.

Paso 5: Broncea tu rostro

Cuidado y no te excedas con el bronceador porque se trata de mantenerlo simple. Usa un bronceador sutil y usa tu brocha para esparcir ligeramente a lo largo de los pómulos y la línea del cabello para calentarlo un poco.

Paso 6: Agrega un rubor de color a las mejillas

Para tu rubor es más recomendable usarlo en crema, sin ningún tipo de brillo, ya que dará un tono más natural. Usa una brocha para rubor y pon un poco en tus mejillas, difumina bien y listo.

La cereza del pastel es un labial que brinde un color que reduzca el color del rubor.

Paso 7: Color en los labios

La cereza del pastel está en los labios. El color de labios perfecto es uno de los ingredientes secretos para un look de maquillaje natural.

Dependiendo del tono de tu rubor, hay algunas formas en las que puedes elegir de manera correcta el labial. Por ejemplo, si tu rubor es coral o un rosa más brillante puedes atenuar con un color de labios apagado o un bálsamo labial teñido.

Y así es como se hace un look de maquillaje natural fresco que puedes usar literalmente todos los días, ya sea para ir al trabajo o al cine. Además, ¡es genial para todas las estaciones!

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!