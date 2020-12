Parejas: ‘Lista de cosas’ que no debes dejar pasar en una relación ¡Cuidado!

Lista de cosas para terminar una pareja. Foto:Plenium

Si bien podría pensar que sería fácil detectar las señales de que es hora de romper con tu pareja, no siempre es claro como el agua, la siguiente lista te puede ayudar.

Si su pareja está tratando de controlarlo o manipularlo, puede crear una atmósfera en la que incluso los mayores obstáculos en una relación de repente parecen normales, pero debes escapar.

TE PUEDE INTERESAR:Terminar y regresar con tu pareja afecta tu salud mental

Si está atento a las señales de alerta, incluido el tipo de cosas que dicen los socios tóxicos, que a menudo apuntan a fallas de carácter subyacentes, puede comenzar a decidir si la relación realmente funciona para usted.

Si su pareja dice cualquiera de las cosas que se enumeran a continuación, los expertos dicen que puede ser el momento de seguir adelante.

Relaciones de pareja. Foto: Los 40

‘Cosas’ para romper con la pareja

Se ponen raros con una mentira

Si descubre a su pareja mintiendo, o sospecha que podría estarlo, podría haber un problema importante. Por lo general, las personas saben por qué mienten y solo fingen no hacerlo como una forma de encubrir algo. Y lo mismo es cierto si te atacan.

Son groseros con los extraños

¿Tu pareja ataca a los servidores de los restaurantes o a los conductores de Uber? Si bien pueden ser muy amables contigo, porque están saliendo contigo, la forma en que hablan con los demás es una señal de su verdadero carácter.

Son malos con los miembros de la familia

Vigile también cómo tratan a sus familiares y amigos. ¿Porque si no pueden ser amables con su abuela? ¿qué podrías esperar?

Te dicen cómo pensar

Una relación sana se basa en el respeto mutuo, el compromiso y la comunicación abierta. Decirle a un compañero cómo pensar es una técnica común que usan las personas manipuladoras , y es una que puede escalar rápidamente desde comentarios aparentemente inocentes hasta un control total.

Dicen que no puedes ir a ningún lado

Un socio nunca debe tratar de establecer reglas para usted, incluso decir dónde puede o no puede ir, o a quién puede ver. Dado que las personas abusivas a menudo intentan aislar a su pareja de sus amigos y familiares, para que tengan el control total, esta es una gran señal de alerta.

Parejas, consejos para terminar. Foto: Relaciones pareja

Comentan tu apariencia

Si su pareja no puede dejar de comentar sobre su ropa, la forma de su cuerpo, o peor aún, si comienza a decirle qué ponerse, es otra señal de alerta.

Dirigen su ira hacia ti

Todo el mundo puede tener emociones intensas: llorar, gritar, etc. Pero su pareja nunca debe dirigir su enojo hacia usted, desquitarse con usted o hacerle sentir miedo cuando se enoja.

Te llaman apodos

Lo mismo es cierto si te insultan, incluso si se disculpan inmediatamente después, o afirman que solo dijeron algo terrible en el calor del momento.

Te amenazan

No se debe ignorar cualquier tipo de comentario que incluso insinúa abuso o violencia.

No harán planes para el futuro

En la misma línea, es posible que desees romper si tu pareja se niega a hablar sobre el futuro, no fija una fecha para conocer a tu familia, no planea vacaciones, etc.

Amenazan con irse

Si tu pareja se enoja y amenaza con romper durante una discusión, es posible que puedas superarlo. Pero si constantemente te lanzan esta amenaza a la cara cuando las cosas se ponen difíciles, toma nota.

Amenazan con hacerse daño

Y finalmente, es una gran señal de alerta si cada vez que su pareja se enoja, inmediatamente comienza a amenazar con lastimarse a sí mismo oa otros como una forma de influir en una discusión.

TE PUEDE INTERESAR:Razones por las que tu pareja quiere terminar contigo

Será difícil romper y, a menudo, lleva mucho tiempo procesar y recuperarse de este tipo de relación, pero definitivamente puedes hacerlo. Si su pareja hace estos comentarios, busque apoyo externo y continúe.

Para saber cómo alimentar una relación sana, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.