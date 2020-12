Parejas: 7 Motivos por los cuales eliges con quién casarte ¡Ni te los imaginas!

Motivos por los que te casas con una pareja. Foto:Revista GQ

Existen muchas razones por las que sientes una conexión tan profunda con alguien desde el momento en que la conoces, incluso puedes saber que con esa persona te casarás pero, ¿cuáles son esas razones?, te contamos.

En 2016, la psicóloga familiar y autora Irina Chesnova exploró por qué reaccionamos con tanta fuerza ante ciertas personas y qué se necesita para construir una relación duradera con ellas.

Motivos para casarse con alguien

Desencadenan destellos de nuestro pasado para nosotros

En el fondo de nuestra psique, tenemos imágenes de las personas que desempeñaron un papel importante en nuestras vidas a medida que crecimos. Estas personas nos hicieron quienes somos hoy.

Las imágenes de padres, vecinos y familiares son una combinación de la realidad y cómo la recordamos a través de nuestra imaginación infantil. Asociamos estas imágenes con el amor, el amor que recibimos y comprendimos cuando éramos niños.

¿Cómo saber con quien casarte? Foto: Actitudes Fem

Nos recuerdan a nuestros padres

A veces, una persona con la que te conectas de una manera fuerte nos recuerda a uno de nuestros padres de una manera muy específica, ya sea buena o mala.

Si no obtuvo el amor que necesitaba de su madre o padre, puede intentar sanar parte de su trauma infantil en un nivel subconsciente con esta nueva persona.

Nos completan

Cuando encuentra a la persona adecuada, se siente cómodo y en casa con ella. Parecen darte algo que antes te faltaba y lo mismo es cierto para ellos. Cada persona complementa a la otra, encajando como las piezas de un rompecabezas.

Están en el mismo lugar en la vida que nosotros

Encontramos personas que pueden desempeñar un papel en nuestro juego y que conocen instintivamente la trama y los temas. Sí, es una obra que escriben juntos.

Su relación con nosotros cambia constantemente

Al comienzo de una relación, las personas tienden a ocultar sus verdaderos sentimientos y al mismo tiempo ver una versión perfecta de sus parejas. Eventualmente, las gafas de color rosa se desprenden y uno puede ver a una persona normal con su propio conjunto de debilidades y defectos.

No intentan cambiarnos

No pierdas de vista todos los aspectos buenos de sus personalidades, porque son estas cualidades de las que podrás depender durante tu vida juntos. Quieres una relación en la que cada persona apoye a la otra. Si obligas a alguien a cambiar, empezará a resentirse contigo.

Tienen lo que necesitamos para una relación exitosa

Las herramientas de una buena asociación son la comunicación, las interacciones positivas, no culpar, no acusar, no manipular y tener un deseo mutuo de comprometerse y hablar sobre el dolor y el conflicto.

Las relaciones pueden ser difíciles de hacer bien. Para algunas personas, parece ser fácil; para otros, trabajan y trabajan y sigue siendo un desafío. En realidad, no importa cuán fácilmente parezca tener una pareja, hay mucho trabajo en marcha que el observador casual no puede ver.

