Pareja: ‘Recibir regalos' es uno de los 5 lenguajes del AMOR más incomprendido

Los cinco lenguajes del amor son tiempo de calidad, contacto físico, palabras de afirmación, actos de servicio y recibir regalos. Si bien los primeros cuatro son bastante sencillos, es el último el que tiene una mala reputación.

En su éxito de ventas de larga data del New York Times "Los 5 lenguajes del amor", el autor Gary Chapman, pastor bautista, consejero de la iglesia y orador, presentó por primera vez su teoría de que las personas se sienten más amadas cuando su pareja expresa afecto en su "idioma" predominante.

El problema, señaló, es que a menudo mostramos amor a nuestra pareja de la forma en que personalmente nos gusta recibirlo, aunque nuestra preferencia por lo general difiere de la de ellos. Es por eso que descubrir el lenguaje del amor de tu pareja es esencial.

El hecho de que tu lenguaje de amor sea recibir regalos no significa que seas materialista o superficial.

De los cinco, recibir obsequios es el lenguaje del amor sobre el que la gente tiende a hacer suposiciones poco amables y falsas. Ya sea que este sea su lenguaje principal de amor o el de su pareja, no se apresure a juzgar.

La gente parece menospreciar el lenguaje de amor de 'recibir regalos' y emitir juicios injustos. Pueden considerar que una persona con ese lenguaje es materialista, frívola y superficial. Pero a menudo ese no es el caso.

No es el precio lo que es importante para esta persona, es el pensamiento, el cuidado o el esfuerzo que se invirtió en elegir o ejecutar el regalo. El presente correcto hace que esta persona se sienta vista, comprendida o apreciada.

Un obsequio reflexivo habla más profundamente que un obsequio dado con ligereza.

Las personas con este lenguaje del amor tienden a sentirse conmovidas por la consideración de los regalos, no por su valor monetario. En otras palabras, no busque un par de zapatillas elegantes solo porque son caras si su pareja no está a la moda. El valor del regalo es más que el artículo en sí, se trata de lo que simboliza.

Dar un regalo con significado y pensamiento detrás de él requiere atención y empatía, lo que finalmente fortalece la conexión de la relación. Y entonces el regalo se convierte en un símbolo del sentimiento, aumentando su valor.

Dicho esto, no existe un enfoque único para hablar bien cualquier lenguaje del amor, ya que todos tenemos preferencias matizadas. Para dominar el dialecto particular de su pareja requiere escuchar pistas que lo ayudarán a satisfacer sus necesidades individuales.

Si el lenguaje del amor de su pareja son los regalos, no olvide las fechas especiales como cumpleaños, aniversarios, feriados y otros hitos.

