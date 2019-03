Pareja: “Hazle sentir que no te tiene segura y él te valorará”

Todo pareciera ser miel sobre hojuelas en la relación, hasta que la monotonía y el hábito nos llevan al cansancio y el hastío. Una vez que has dado por sentado lo que tienes con tu pareja, el esfuerzo, el deseo y hasta el amor se ven disminuidos, por ello el psicólogo de Psychology today nos hace meditar con la siguiente frase: “Hazle sentir que no te tiene segura y él te valorará”.

Seamos honestos, cuando llega la costumbre, somos menos cuidadosos con la forma en la que nos comportamos y expresamos frente a nuestra pareja, y aunque podría parecer un acto de “confianza”, no es nada más que simple apatía.

El “esfuerzo” por lucir y quedar bien frente al “amor de nuestra vida” se desvanece con el tiempo, luego entonces quieras o no llega el desgaste… ya no es lo mismo, no te sientes igual, al final parece que ya no estás enamorado.

Si te tengo segura, no existe un interés genuino por mantener la llama encendida.

¿De qué se trata todo esto? La realidad es que cuando el riesgo de ruptura se percibe como bajo, los sentimientos se encuentran prácticamente al mismo nivel. Si te tengo segura, no existe un interés genuino por mantener la llama encendida.

Según la teoría de la intensidad emocional (EIT) de los psicólogos Simona Sciara y Giuseppe Pantaleo (2018), cuando se manipula el riesgo de terminar una relación, se afecta la intensidad de afecto romántico y compromiso.

Por lo tanto, cuando el riesgo de ruptura es baja o alta, la intensidad de afecto y compromiso se reduce significativamente, es decir:“si te tengo segura”, no hay motivo para esforzarme, y “si estamos a punto de terminar”, tampoco hay motivo para hacerlo.

Ahora bien, al hablar de la manipulación de su estudio sobre el riesgo de ruptura, los especialistas señalan:

"Cualquier evento potencialmente estresante , cualquier característica negativa de la pareja o cualquier factor de riesgo real puede actuar como elemento disuasorio en la medida en que se perciba como" arrogante "para El destino de la relación ".

Cuando el riesgo de ruptura es baja o alta, la intensidad de afecto y compromiso se reduce significativamente.

¿Cómo evitarlo?

Lo más recomendable es fomentar una relación que se base en la confianza, el apoyo, el cariño, respeto y comunicación. Claro, suena demasiado “perfecto”, y las relaciones lo serán todo, menos perfectas, pero el objetivo es procurar a nuestra pareja, aún cuando las cosas vayan bien.