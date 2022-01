¿Para qué sirve la veladora de San Miguel Arcángel?

¿Sabes para qué sirve la veladora de San Miguel Arcángel? Ofrecerle una vela a este Santo puede ayudar a incrementar la protección, por ejemplo, una vela azul es perfecta para la protección y la defensa, y la roja para la fortaleza y la valentía.

Por lo general al arcángel Miguel se le invoca para pedir protección contra el mal, cuando eres víctima de magia negra, para los males de ojo, para superar temores, para protegerse contra peligros físicos, para encontrar la misión de tu vida y para fortalecer tu fe.

Si deseas conocer que le gusta a San Miguel Arcángel y las velas que se le deben encender, a continuación La Verdad Noticias te comparte para qué sirve la veladora de San Miguel Arcángel y todos los detalles para pedirle protección.

¿Qué vela se le prende a San Miguel Arcángel?

El mejor color de una vela para invocar y orar al Arcángel San Miguel es el color azul, pero ¿para qué sirve la veladora de San Miguel Arcángel color azul? El azul representa la serenidad, la calma, la claridad y la paciencia en la vida. Este color está fusionado con los aspectos espirituales del ser de cada persona y te ayudará a relajarte cuando tengas grandes periodos de estrés.

Para sanar el cuerpo físico debes encender una vela o velón de color azul e invocar al arcángel San Miguel. Él te ayudará a mejorar o prevenir las siguientes dolencias. La vela de color azul también sirve para sanar la mente y el espíritu.

Los 7 arcángeles son reconocidos por ser los más poderosos intercesores entre los seres humanos y Dios; de hecho, cada uno de ellos tiene una misión especial y puede ayudarte en diferentes momentos de tu vida. Para invocar a cada uno de los arcángeles, las velas siempre han sido una gran ayuda, pues crean una conexión con estos seres espirituales para que escuchen tus peticiones.

¿Dónde debo poner a San Miguel Arcángel?

Cuando se trata de proteger nuestro hogar de las malas energías y atraer la fortuna, siempre es bueno tener una imagen o representación de un protector que mantenga nuestra casa libre de todo mal cerca de la puerta.

Para los católicos, San Miguel Arcángel es el protector por excelencia, ya que mantiene todas las energías negativas alejadas de nosotros, su imagen se puede colocar en tu hogar para protegerla de todo lo malo.

¿Cómo pedir protección a San Miguel Arcángel?

La oración es la forma de pedir protección a San Miguel Arcángel, uno de los protectores más fuertes y admirados; este santo es conocido por ser quien expulsó a Lucifer del cielo cuando este se reveló, motivo por el cual tiene un lugar muy privilegiado en el reino de Dios. Enuncia la siguiente oración para encomendarte a él:

San Miguel, entre los príncipes del cielo tú eres uno de los más poderosos, y es esta la razón principal por la que hoy acudo a ti para que intercedas por mí ante Dios Todopoderoso; para ello, te ofrezco en este y todos los días mi más grande devoción y mi alma para que la cubras con tu llama azul.

Queridísimo arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar los problemas que están relacionados con el amor, te pido que en esta ocasión escuches mi oración, me ayudes a sanar todos los problemas de mi corazón y me brindes tu apoyo para invocar protección.

Amadísimo santo, tú que siempre has luchado en favor de Dios. Te pido de corazón que alcances a defenderme de ese mal que a diario se me presenta, te ruego no permitas nunca que me hagan daño; así mismo, libérame de pensamientos que me conduzcan al pecado y además libera a todas las personas que se acercan a mí con malas intenciones.

Mi arcángel, mi príncipe celestial, te pido que me concedas tu gracia y el poder que tienes para sanar el corazón de las personas. No te pido mucho, solo te pido que me ayudes con esta petición especial que tanto me angustia: (En este punto debes mencionar tu petición, hasta con los pequeños detalles).

