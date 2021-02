¿Para qué sirve el Índice de Masa Corporal (IMC) y cómo se calcula?

Si quieres saber si estás en el peso correcto, debes conocer tu Índice de Masa Corporal (IMC), pues ese es el coeficiente con el que se determina si una persona tiene sobrepeso, obesidad o extrema delgadez, pero ¿cómo se calcula?, ¡aquí te lo decimos!

Así se calcula el IMC

Todos deberíamos conocer nuestro Índice de Masa Corporal (IMC), pues así podríamos saber con certeza si estamos o no en el peso correcto, y con ello establecer las medidas para conseguir uno saludable, y aunque suena complicado, en realidad es más fácil de conocer de lo que crees.

El IMC ayuda a definir si tienes delgadez, sobrepeso u obesidad. Foto: gestion.pe

En La Verdad Noticias te revelamos que los valores del IMC varían según la edad, de ahí que para los niños se usan percentiles, y estos se vinculan directamente con su sexo y edad.

Para calcular tu Índice de Masa Corporal (IMC)solo tienes que dividir la cifra de tu peso entre la cifra de tu altura, y multiplicar el resultado al cuadrado, así se revelará si tienes extrema delgadez, sobrepeso u obesidad.

Generalmente se tiene un peso saludable cuando el resultado está entre los 18,5 y 24,9, en caso de que la cifra obtenida esté por debajo de lo indicado, se puede decir que existen delgadez, y su esta rebasa dichos índices, entonces se puede tener obesidad o sobrepeso, a continuación, te compartimos la puntuación para que condición:

Delgadez muy severa: 15 o menos

Delgadez severa: de 15 a 15.9

Delgadez: de 16 a 18.4

Sobrepeso: de 25 a 29.9

Obesidad moderada: de 30 a 34.9

Obesidad severa: de 35 a 39.9

Obesidad mórbida: de 40 o más

Es importante dejar claro que, aunque conocer el IMC es una herramienta importante para conocer si se tiene o no el peso ideal, por sí solo no es exacto, ya que deja pasar tanto el porcentaje de masa muscular, como la edad y sexo de la persona, datos cruciales para conocer si realmente se tiene o no obesidad, sobrepeso o delgadez, por eso, procura acudir con un especialista, solo él podrá darte el diagnóstico correcto.

Con información de tn.com.ar