Después de las fiestas pasadas, probablemente has visto que has subido de peso, pero no desesperes pues hay dietas que te ayudarán a bajar de peso y además si bebes estos tés por las mañanas, notarás cambios positivos en tu cuerpo.

Para perder grasa abdominal estos tés serán de gran ayuda.

El te de miel y canela

Para preparar este te necesitas los siguientes ingredientes:

1 cucharada de canela en polvo

1 cuchara de miel

Jugo de 1 limón

1 trozo de jengibre

El te de miel y canela.



Preparación

Pon a hervir una taza de agua. Ya que hierva, agrega todos los ingredientes y deja que hierva por 15 minutos más. Retira del fuego y deja reposar por diez minutos.

Laurel y salvia

Necesitaras los siguientes ingredientes

5 hojas de laurel

1 manojo de hojas de salvia

1 ramita de canela

1 litro de agua

Laurel y salvia.

Preparación

Pon a hervir el litro de agua, agrega los ingredientes y deja que hierva otros diez minutos. Retira del fuego, cuela y deja reposar por 15 minutos.

Perejil

Necesitarás los siguientes ingredientes

5 cucharadas de perejil picado

1 litro de agua

Té de perejil.

Preparación

Pon a hervir el agua, ya que hierva, agrega el perejil y revuelve por un par de minutos y retira del fuego. Tapa, deja reposar por 15 minutos, cuela y listo.