Para algunas mujeres estas son las cosas que necesitan hacer los hombres durante el sexo

En cuanto al sexo cad apersona tiene sus gustos, posiciones preferidas y las cosas que prefieren en su pareja a la hora de la intimidad, sin embargo, y de acuerdo con algunas mujeres, hay algunas cosas en las que las mujeres podrían coincidir a la hora de estar en la cama con un hombre.

Así es, diversas mujeres estarnos su pensamiento respecto a este tema al portal El Confidencial, en don dejaron muy en claro las cosas imprescindibles que deben hacer los hombres a la hora de tener sexo.

Que no penetren de forma rápida

Ante esto Marta de 26 años explicó que es necesario que se tomen su tiempo y que “no vayan directos a meter su miembro en nuestra vagina”.

“Para mi, aunque parezca muy obvio, es imprescindible que me haga sentir cómoda; no tanto a nivel de confianza sino en el sentido del respeto y que me valore, incluso aunque sólo sea sexo, para eso me ayuda que cuide los preliminares, sin que estos sean muy largos porque entonces la chispa se apaga, y que me hable durante la relación sexual.

Respecto al tema del sexo oral, Eladia de 32 años aseguró que “muchos descuidan a nuestro gran amigo clítoris y deberían centrarse mucho más en él, sobre todo a la hora de tener sexo oral; es imprescindible”.

NO preguntes qué tal estuvo

Esto por un lado, por el otro, a veces los hombres cuando terminan de tener relaciones sexuales suelen preguntar que qué tal estuvo la noche, sin embargo Amanda de 34 años dice que eso no debe suceder.

“Por favor, cuando terminemos de tener relaciones, si no es mucho pedir, que no pregunten ´qué tal ha ido´, eso le resta todo a lo que haya sucedido y a veces nos obliga a mentir si la cosa no ha ido muy bien”.

Así que ya lo sabes, toma en cuenta estos puntos muy en cuenta para que puedas complacer al 100 a tu pareja; y de igual forma puedes platicar con tu pareja sobre qué piensa de esto.

