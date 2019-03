Pao Cochegrus comparte su talento en la FILEY 2019

Los músicos que acompañarán a Pao Cochegrus en su presentación en la Feria Internaciona de la Lectura Yucatán 2019 son Eduardo Aguilar en la primera guitarra, Juan Miguel Mota en la segunda guitarra, Diego Pamplona en la batería y Noé Pinzón en el bajo. “Realmente no es una banda muy grande pero suena impresionante, por el tipo de música que yo canto, con este tipo de músicos suena realmente maravilloso”, aseguró la bella intérprete quien define su estilo como una fusión entre funk rock, pop y baladas power.

Dijo que interpretará temas de su propia autoría, incluyendo los dos temas del EP que está lanzado ahora. “Están “Cuándo te Deseo” y “Quédate”, pero también voy a cantar “Disponible para amar”, “Hoy me voy”, mías son esas, tengo dos de Alejandro Borges, tengo algunos covers de otros cantantes porque además no será el formato grande, porque en la Filey nada más es de 50 minutos el concierto, entonces debimos hacer más chiquito el repertorio”, comentó.

Pao es una mujer con un carisma mas que evidente.

La diva comentó que presentarse en este foro es importante porque la gente realmente acude dispuesta a disfrutar de los eventos artísticos. Le señalamos que ella es una artista que proyecta mucha seguridad, mucha sensualidad y sobre todo mucha chispa. “Muchas gracias, realmente es que gozo mucho lo que hago, la música que canto es la que siempre me ha movido, es la que siempre me ha gustado, creo que también cuando compongo por eso se va hacía allá buscando este tipo de arreglos, este tipo de música, porque además es lo que me mueve, donde he encontrado la manera también como de renovarme, de curarme, de limpiarme, de muchas cosas y ha sido con este género con el que más me identifico”.

La diva visitó la redacción de La Verdad Yucatán para coparti detalles de su presentación en la Filey 2019.

Sobre el maneo del ritmo de sus presentaciones dijo que trata de no explicar tanto las canciones, pues prefiere que cada quien le dé la interpretación que guste, centrándose más en la cuestión interpretativa. “Trato que puedan hacer click o que puedan encontrar la razón de la canción sintiéndola, ya que es música muy contagiosa, muy fuerte, no fuerte de sonido, sino una canción que impacta, que golpea, para que la parte emocional también vaya con ello, sí platico un poco sobre las historias de las canciones, de algunas que tienen alguna razón fuerte por las cuales compuse, hay canciones que son de vivencias personales y otras de historias de gente que escucho y salen las canciones de pláticas, hay canciones que me han marcado, como alguna de Alejandro Borges, otras que me han gustado mucho y realmente me centró mucho en la interpretación, en que la gente a través de mis gestos, mis movimientos y cómo el tono, la manera en que yo matizo la voz, la coloco sea la manera adecuada para comunicar algo.

Pao comentó que siempre se viste de una manera que le permita estar cómoda sobre el escenario ya sea con vestido corto o de pantalones, pero independientemente de cómo se vista lo que trata realmente es que la gente disfrute la interpretación, ya que ella siempre intenta tocarles el alma cuando canta.

Finalizó invitando al público a empaparse de los que hay en el alma de una mujer, con ritmos adecuados, buenos arreglos con músicos maravillosos con los que lleva tiempo tocando lo que permite que surja una armonía muy padre y se la van a pasar muy bien.

Ricardo D. Pat