Pantalones de Massimo Dutti que usó Paula Ordovás para verse más alta

Si quieres lucir más alta, puedes usar a tu favor los pantalones anchos de Massimo Dutti, los cuales le darán a tu figura el efecto de alargar las piernas, son súper cómodos y te darán un estilo único, ¡aquí te decimos cuáles son!, los usó Paula Ordovás.

Massimo Dutti: los pantalones para verte más alta

En La Verdad Noticias te revelamos que la influencer que mostró cómo usar los pantalones anchos de Massimo Dutti para alargar las piernas visualmente y con ello crear un efecto de más altura, fue Paula Ordovás, y aquí te decimos cómo los llevó.

Paula Ordovás es conocida por mostrar en su cuenta de Instagram algunos looks que favorecen a las mujeres bajitas, y esta vez volvió a triunfar gracias a que llevó uno pantalones de pinzas y anchos de la marca Massimo Dutti, con los que consiguió verse más alta, ¿te atreves a copiarle?

Paula Ordovás. Foto: Instagram paulaordovas

El look de esta influencer va muy bien con la primavera, y tiene como protagonistas los pantalones anchos de Massimo Dutti en color vainilla y con talle alto que combinó con una playera azul con la siguiente leyenda:

“My body is the boss”.

Y aunque esta prenda que Paula Ordovás ha llevado con éxito es grandiosa, lamentablemente ya no se encuentra en el sitio web de Massimo Dutti, pero no te preocupes no todo está perdido, ya que podrás encontrar un modelo muy similar de pantalones en Zara de la talla XS a la XXL que tiene un valor de 28,95 euros, algo así como 691.40.

Ahora ya lo sabes, si quieres lucir más alta solo tienes que poner a tu favor los pantalones anchos que son una tendencia de esta Primavera 2021, como lo ha hecho Paula Ordovás, tus piernas se verán alargadas y perfectas, así que tu figura se podrá ver estilizada por completo.

