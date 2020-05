Pansexualidad, ¿Alguna vez te has preguntado qué es?

Ante la pregunta de qué es la pansexualidad es una orientación sexual, que no tiene etiqueta alguna, no importa el sexo de la persona, pero este termino no nació ayer, es una palabra que existe desde la época de Sigmund Freud, quien explicaba en sus teorías que muchas conductas que tenemos son derivadas de los instintos sexuales.

Qué es el pansexualismo

Para entender qué es la pansexualidad, hay que comenzar con la definición: La palabra pansexual se forma del prefijo ¨Pan¨que significa Todo y el adjetivo ¨sexual¨, por lo que se puede entender como una identidad sexual, en donde el sentirse atraído hacia una persona no genera ningún conflicto.

De todos los tipos de Orientación como lo son los heterosexuales, homosexuales, transexuales, bisexuales, etc. Es la única en donde el amor no tiene limites, es mas el sentirse cómodo y atraído hacia la persona, inclusive entre uno de los rasgos de las personas pansexuales, nace el amor Sapiosexual, que es cuando una persona se enamora por la inteligencia o la forma de pensar de una persona.

Pansexualismo y la percepción

Aunque muchos artistas han expresado a la prensa el ser pansexuales aún sigue siendo un tabú y algo mal visto en la sociedad, algunos inclusive han mencionado que es una forma en la que los jóvenes intentan llamar la atención, con todos los tipos de Orientación y algunos inclusive culpan a la falta de atención de los padres hacia los jóvenes, por ello es de suma importancia saber qué es.

Pero hoy en día es muy frecuente tener un panorama muy amplio acerca de la sexualidad, ya que tenemos un sin fin de datos en el internet, por eso es importante siempre poder resolver nuestras dudas con fuentes de confianza o con algún especialista, ya que tener una forma distinta de amar no es raro, es simplemente aceptarse a uno mismo y estar con quien uno desee sin sentirse presionado.