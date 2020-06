La pansexualidad es una de las orientaciones poco conocidas y a menudo confundida con la bisexualidad y esto es todo lo que tienes que saber ella

Si te has sentado allí preguntándote qué es la pansexualidad, no estás solo. Incluso algunos miembros de la comunidad LGBTQ + están confundidos después de escuchar el término. La palabra en sí rara vez se discute, a pesar de que representa la orientación sexual de muchas personas en todo el mundo. Como minoría en el espectro LGBTQ +, podría decirse que la pansexualidad necesita más reconocimiento, ¿verdad?

Desde los disturbios de Stonewall de 1969, el mundo fundamentalmente ha progresado lentamente hacia un lugar más aceptable para las relaciones entre personas del mismo sexo, pero no se puede negar que se necesita hacer más para asegurarse de que las personas apoyen a los menos reconocidos o "menos comunes". sexualidades

¡Aún somos parte de la comunidad!

La pansexualidad es, de hecho, una de estas orientaciones "menos aceptadas", pero con celebridades más inspiradoras como Bella Thorne, Miley Cyrus y Cara Delevingne aceptándose como pansexuales, un mayor número de personas está llegando a comprender y aceptar lo que es la pansexualidad. Dicho esto, es hora de que el resto del mundo aprenda la verdadera definición.

Cara Delevingne y Miley Cyrus aceptándose como pansexuales

En pocas palabras, el término "pansexual" se usa para describir a alguien atraído por las personas, no por los géneros. Si esto es difícil de entender, piense cuando alguien dice que ama la energía o el aura de cierta persona: esto es lo que una persona pansexual se sentiría atraída por alguien; No se ve ni el género. Por lo tanto, las personas pansexuales se sienten atraídas por todos los géneros porque son "ciegas al género". Esto significa que ignoran el género en el amor y, en cambio, se sienten atraídos por quién es una persona, incluidas sus fortalezas y rasgos de personalidad, en lugar de las apariencias o el género.

En una entrevista con Good Morning America, Bella Thorne habló sobre ser pansexual. Cuando se le preguntó qué significaba esto, ella explicó:

"Te gusta lo que te gusta, no tiene que ser una chica o un chico, ya sabes, un él, un ella, un ellos, un esto o aquello ... te gusta la personalidad, simplemente te gusta un ser".

Esto, creo, es la descripción perfecta de este tipo de sexualidad.

Pansexual vs Bisexual

La pansexualidad a menudo se confunde con la bisexualidad o, a veces, se la ignora por completo porque se considera la "misma" cosa. Sin embargo, las dos sexualidades son distintas e individuales a pesar de sus similitudes. La bisexualidad es la atracción para hombres y mujeres, o para más de un género. Las personas bisexuales, a diferencia de las personas pansexuales, sí reconocen el género. La diferencia clave es que la pansexualidad es la atracción hacia todos los géneros y su énfasis en la presencia de una persona, o la forma en que la hacen sentir, como el aspecto determinante del amor. Alternativamente, podría describir las dos sexualidades como diferentes porque a una persona bisexual, por ejemplo, le puede gustar una mujer basándose en el hecho de que es una mujer, mientras que a una persona pansexual le gustaría una mujer para su "sentir" o quién es ella.

La Encuesta Nacional LGBT del Reino Unido lanzada en julio de 2018 encontró que solo el 4 por ciento de los que participaron en la encuesta se identificaron como pansexuales. Este número me deja preguntándome si suficientes personas saben qué es la pansexualidad. De hecho, la falta de conocimiento y educación sobre todas las sexualidades de las minorías parece desencadenar problemas como la marginación y la invalidación. La representación de los medios para estas sexualidades complejas como la pansexualidad es limitada o ignorada. Cuando se retrata la pansexualidad, a menudo experimenta un borrado de pan, similar al bi-borrado.

Yo y la pansexualidad

El aspecto "sexual" de la sexualidad puede parecer confuso, así que explicaré lo que realmente significa para mí como alguien que se identifica como pansexual.

Cuando me siento atraído por alguien, me siento atraído por su energía y cómo me hacen sentir, en oposición a su aspecto o si son mujeres, hombres, no binarios o trans, simplemente miro más allá del género porque no No te preocupes por eso. Debido al escaso reconocimiento social del término, y la falta general de educación LGBTQ + en las escuelas (aunque esto está mejorando) me llevó un tiempo descubrir la palabra "pansexual", pero tan pronto como lo hice, supe que me definía. Me relacioné abrumadoramente con la idea de ser atraído por las "vibraciones" y las personas en lugar del género.

Al crecer en un hogar con menos aceptación, me llevó mucho tiempo encontrar la etiqueta con la que me sentía cómodo y que más me describía. Esto también significaba que me llamé lesbiana durante unos dos años antes de entender quién era realmente. Estar en una relación con una chica me hizo ignorar el hecho de que no eran solo las chicas las que me atraían. Fue solo cuando salí de la relación que descubrí el significado global de la palabra "pansexual" y el hecho de que describía perfectamente mi comportamiento.

Desde que investigué mucho sobre la pansexualidad y salí, nuevamente, a mis amigos, me di cuenta de que estoy completamente cómodo con el término. Llamarme lesbiana me hizo sentir restringida y poco sincera. Por supuesto, ahora sé por qué.

La pansexualidad es una parte del espectro LGBTQ + y se debe prestar más atención a este grupo significativo.